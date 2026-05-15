Chân dung tên trộm đi máy bay từ Hải Phòng vào Cần Thơ, đột nhập biệt thự lấy 1,5 tỷ đồng

Thông tin về việc một tên trộm đi máy bay từ Hải Phòng vào tận Cần Thơ để gây án đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào ngày 30/4, một gia đình ở khu dân cư Minh Châu (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) đi du lịch về thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị trộm cắp. Khi kiểm tra, gia chủ phát hiện đã bị mất nhiều trang sức vàng, nữ trang, kim cương và tiền mặt,... Tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Sơn đột nhập biệt thự trong lúc gia chủ đi du lịch.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các phòng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra và truy xét đối tượng. Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an xác định tên trộm rất chuyên nghiệp, ngụy trang kín đáo để tránh bị phát hiện.

Danh tính tên trộm sau đó đã được xác định là Trần Văn Sơn (sinh năm 1994, thường trú khu phố 8, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng). Sau khi gây án, Sơn đã trốn về Hải Phòng. Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã vượt gần 2.000km đến Hải Phòng, phối hợp cùng Công an phường Hòa Bình truy bắt Sơn.

Chờ lúc trong nhà không có người, đối tượng lấy đi nhiều tài sản tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, tại cơ quan công an, Sơn khai vì cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định vào các tỉnh phía Nam trộm cắp tài sản.

Ngày 28/4, Sơn đi máy bay từ Hải Phòng vào TP.HCM rồi đi mua công cụ phục vụ việc trộm cắp. Ngày 29/4, Sơn bắt xe khách từ Bến xe Miền Tây đi Cà Mau. Khi đến trạm dừng chân Tân Huê Viên (TP Cần Thơ), Sơn xuống xe và tìm địa điểm gây án.

Thấy một căn biệt thự lớn mở cửa, bên trong chỉ có người giúp việc lớn tuổi nên Sơn đã đột nhập bằng cách trèo rào rồi leo lên mái nhà trong khuôn viên để ẩn nấp. Chờ đến khi trong nhà không còn người, đối tượng đột nhập, lấy đi nhiều trang sức vàng, kim cương và 20 triệu đồng tiền mặt. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Sơn di chuyển qua nhiều tỉnh thành rồi mới lên máy bay ra Hà Nội.

Trong hành trình chạy trốn, Sơn đi đến nhiều tỉnh thành và nhiều lần thay đổi phương tiện, đi bộ, thay quần áo để thay đổi đặc điểm nhận dạng. Ban đầu, đối tượng đi xe ôm đến cầu Cần Thơ rồi bắt xe khách lên TP.HCM. Tiếp đó, Sơn lại bắt xe khách đi Đà Lạt và tiếp tục di chuyển vào Nha Trang. Từ Nha Trang, đối tượng đi máy bay ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản trộm cắp.



