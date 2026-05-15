Diễn biến bất ngờ vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng của đại gia nha khoa ở TPHCM

Ngày 15-5, TAND Khu vực 5 - TPHCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản giữa ông H.N.T.T (nguyên đơn) và bà N.T.N.A (bị đơn). Tuy nhiên, sau thời gian tranh luận về các thủ tục pháp lý và yêu cầu mới phát sinh, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa.



Mâu thuẫn về việc tách vụ án và các đơn khiếu nại

Mở đầu phiên tòa, chủ tọa cho biết trong thời gian nghị án trước đó, tòa án đã nhận được đơn khiếu nại và đơn đề nghị từ một luật sư người bảo vệ quyền lợi cho bị đơn N.T.N.A.

Theo nội dung đơn, luật sư phản đối yêu cầu hủy hôn trái pháp luật từ phía nguyên đơn, cho rằng cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm này là hợp pháp và có cơ sở thực tế vững chắc. Đơn còn cáo buộc đối phương có dấu hiệu che giấu tài sản và phân tán dòng tiền thông qua các hệ thống tài khoản cá nhân và báo cáo tài chính sai lệch.

Luật sư yêu cầu HĐXX phải xác minh minh bạch doanh thu thực tế từ hệ thống nha khoa do ông T. làm đại diện pháp luật để tránh bỏ sót khối tài sản chung. Cuối cùng, đơn đề nghị tòa án cần xét xử khách quan, toàn diện và tổ chức đối chất công khai các chứng cứ liên quan đến tài chính trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Đại diện VKSND Khu vực 5- TPHCM đề nghị HĐXX cần xem xét giải quyết các đơn này trước khi tiếp tục các bước tố tụng tiếp theo. Tiếp thu ý kiến của đại diện VKS, HĐXX đã quyết định quay lại phần hỏi để làm rõ các vấn đề liên quan đến đơn khiếu nại và các yêu cầu của đương sự.

TAND Khu vực 5 - TPHCM đang xét xử vụ án- Ảnh: Trần Thái

Tại phần này, các bên đã trình bày quan điểm đối lập về việc tách vụ án. Ông H.N.T.T bày tỏ: "Vụ án này đã kéo dài hơn 11 năm rồi, rất nhiều người đã lao tâm khổ tứ. Nếu tách được thì cứ tách... phần hôn nhân thì cứ giải quyết trước cho tôi". Theo đó, nguyên đơn có yêu cầu tách vụ án (giải quyết phần ly hôn trước, tranh chấp tài sản sau).

Ngược lại, phía bị đơn bà N.T.N.A phản đối việc này. Phía bà A. cho rằng việc tách vụ án là không đúng quy định pháp luật và cần phải xét xử chung để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, đồng thời khẳng định bà có đầy đủ chứng cứ về công sức đóng góp vào khối tài sản chung suốt nhiều năm qua.

Xuất hiện tài liệu từ công an

Đồng thời, phía bị đơn cung cấp các tài liệu mới. Theo đó, bị đơn đề nghị HĐXX công bố văn bản ngày 13-6-2024 của Công an tỉnh Bình Định. Nội dung văn bản này tập trung vào việc xác minh hồ sơ nhân thân của ông H.N.T.T phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án theo yêu cầu của TAND quận Bình Thạnh trước đây.

Phía bà A. khẳng định đây là tài liệu "rất quan trọng", có khả năng thay đổi hoàn toàn bản chất vụ án vì nó liên quan trực tiếp đến việc chứng minh có hay không hành vi "lừa dối kết hôn". Do phía bị đơn cho biết mới tìm thấy tài liệu này và đề nghị tòa án công bố để đảm bảo sự công tâm.



Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa nhắc nhở rằng quy trình công khai chứng cứ đã được thực hiện trước đó theo đúng quy định. Những tài liệu nào chưa được tòa thẩm định và tiếp nhận theo quy trình sẽ chưa được xem xét là chứng cứ chính thức tại phiên tòa.



Quan điểm của VKS

Đại diện VKS nhận định, yêu cầu tách vụ án của ông H.N.T.T đã được gửi tháng 12-2025 và chuyển đến TAND Khu vực 5 vào tháng 1-2026, trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử. VKS đề nghị HĐXX phải giải quyết đơn này theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi vào phòng nghị án để thảo luận, HĐXX đã tuyên bố tạm dừng phiên tòa. Lý do được đưa ra là để xem xét thêm một số chứng cứ mới mà các bên cung cấp; giải quyết yêu cầu tách vụ án của nguyên đơn. Chủ tọa giải thích rằng việc quyết định tách vụ án thuộc thẩm quyền của lãnh đạo tòa án, không thuộc thẩm quyền trực tiếp của HĐXX tại phiên tòa này.

Thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa sẽ được tòa án thông báo sau bằng văn bản cho các đương sự.

Tổng giá trị tài sản được bà A. liệt kê, yêu cầu phân chia lên tới hơn 1.200 tỉ đồng. Khối tài sản này bao gồm hàng loạt bất động sản tại TPHCM, Nha Trang, Bình Thuận...; hàng chục sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm tỉ đồng và nguồn doanh thu "khủng" từ hoạt động kinh doanh nha khoa. Bà A. khẳng định mình là người đồng sáng lập, trực tiếp viết phần mềm quản lý và điều hành marketing cho hệ thống từ những ngày đầu khởi nghiệp. Trong khi đó, phía ông T. cho rằng bà A. không có đóng góp về tài chính hay công sức và đề nghị chỉ chia 20% giá trị tài sản chung cho bà vì "nhân văn".



