Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều động, bổ nhiệm 2 Trợ lý của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Theo Minh Chiến | 15-05-2026 - 13:44 PM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 2 Trợ lý.

Ngày 14-5, Thủ tướng Chính phủ có các Quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Điều động, bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 2 Trợ lý.

Tại Quyết định số 856/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tại Quyết định số 859/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trợ lý của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giữ chức Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân chuẩn bị sinh con chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5

Tất cả người dân chuẩn bị sinh con chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5 Nổi bật

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố?

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố? Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm xã hội đặc biệt chú ý thông báo mới nhất

Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm xã hội đặc biệt chú ý thông báo mới nhất

13:15 , 15/05/2026
Triệt phá đường dây làm giả bằng cấp cực lớn: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng và 30 trường THPT, THCS bị nhái con dấu, tài liệu

Triệt phá đường dây làm giả bằng cấp cực lớn: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng và 30 trường THPT, THCS bị nhái con dấu, tài liệu

12:36 , 15/05/2026
Bùi Đình Khánh tiếp tục gây phẫn nộ khi được áp tải tới tòa trong ngày xét xử cuối cùng

Bùi Đình Khánh tiếp tục gây phẫn nộ khi được áp tải tới tòa trong ngày xét xử cuối cùng

12:17 , 15/05/2026
Bắt tạm giam Đoàn Đình Khánh SN 1993

Bắt tạm giam Đoàn Đình Khánh SN 1993

11:16 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên