Công an đi 1.600km bắt thanh niên 21 tuổi

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 15/5 cho biết, Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vượt quãng đường hơn 1.600 km vào tỉnh Vĩnh Long truy bắt thành công đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi tang vật trả lại cho bị hại.

Trước đó, ngày 10/5, Công an xã Cẩm Lạc tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 2001, trú tại thôn An Sơn, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Theo trình báo, do có quen biết từ trước nên ngày 25/4, anh T. đưa một người tên Phan Văn Khải, quê tỉnh Vĩnh Long, về nhà chơi.

Đến khoảng 17 giờ 20 phút ngày 29/4, lợi dụng thời điểm gia đình anh Tuẩn đi vắng, đối tượng đã lấy trộm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH150i màu xám, biển kiểm soát 38X1-491.52 của chị Đ.T.Ng. (sinh năm 1996, chị dâu của T.) và 1 điện thoại di động Oppo A31 của bố anh T. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng hơn 50 triệu đồng.

Sau nhiều ngày tìm cách liên hệ nhưng không được, gia đình anh T. đã trình báo sự việc tới Công an xã Cẩm Lạc.

Đối tượng Khải và tang vật - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Phan Văn Khải (sinh năm 2005, trú tại số 44A, khu phố Hữu Thành, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Một tổ công tác của Công an xã Cẩm Lạc đã lập tức lên đường vào tỉnh Vĩnh Long để truy bắt đối tượng.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phan Văn Khải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời khai nhận các địa điểm cầm cố, tiêu thụ tài sản sau khi trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.