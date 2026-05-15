Đoạn clip 27 giây gây tranh cãi ở hồ Hoàn Kiếm: Hé lộ góc khuất phía sau

Theo Hương Trà | 15-05-2026 - 14:25 PM | Xã hội

Hành xử của hai mẹ con người phụ nữ trong đoạn clip dài 27 giây ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang là chủ đề gây tranh cãi.

Ngày hôm qua (14/5), các trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 27 giây ghi lại diễn biến gây tranh cãi trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó các hàng rào chắn trên khu phố đi bộ đã được thiết lập, nhưng hai mẹ con chạy xe điện đồ chơi vẫn cố tình đẩy rào chắn để đi vào bên trong. Hành vi của cả hai cũng như những diễn biến xung quanh clip khiến người xem không khỏi bức xúc, lo ngại về vấn đề mất trật tự an ninh.

Hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Đến hôm nay (15/5), thông tin trên Dân Việt, lãnh đạo Công ty Dịch vụ Bảo vệ 19/8 - đơn vị phụ trách đảm bảo an ninh quanh hồ, cho biết nhiều clip đang lan truyền thực chất là những vụ việc xảy ra từ nhiều tháng trước.

Theo lời vị đại diện đơn vị này, thời điểm đó, nhiều trường hợp cố tình đưa xe điện vào phố đi bộ để kinh doanh trái phép, thậm chí kéo theo phụ nữ và trẻ em nhằm gây áp lực khi bị kiểm tra. Một số đối tượng còn có hành vi chống đối, giằng co, xúc phạm lực lượng chức năng hoặc đăng tải thông tin sai lệch lên mạng xã hội.

Lực lượng an ninh được phép kiểm tra, tạm giữ xe điện, hàng rong và các phương tiện vi phạm để bàn giao cho công an xử lý. Lãnh đạo Công ty Bảo vệ 19/8 khẳng định hiện nay tình trạng xe điện hoạt động công khai trong phố đi bộ cơ bản đã được kiểm soát, diện mạo khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

Tất cả người dân chuẩn bị sinh con chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố?

Công an đi 1.600km bắt thanh niên 21 tuổi

14:08 , 15/05/2026
Điều động, bổ nhiệm 2 Trợ lý của Thủ tướng Lê Minh Hưng

13:44 , 15/05/2026
Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm xã hội đặc biệt chú ý thông báo mới nhất

13:15 , 15/05/2026
Triệt phá đường dây làm giả bằng cấp cực lớn: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng và 30 trường THPT, THCS bị nhái con dấu, tài liệu

12:36 , 15/05/2026

