Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ 12 người, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trong chuyên án quy mô lớn

Theo Chi Chi | 18-05-2026 - 08:59 AM | Xã hội

Đây là đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn tại thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác.

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố triệt phá một đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn tại thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác bắt nhiều đối tượng.

Bắt giữ 12 người, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trong chuyên án quy mô lớn - Ảnh 1.

Các đối tượng lúc mới bị bắt. Ảnh: CA Đồng Nai

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 12 đối tượng, khám xét khẩn cấp 05 địa điểm trong đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng, trong đó bắt giữ đối tượng cầm đầu Tr. Nh. T. (sinh năm 1995) và Ph.C. B. (sinh năm 1989) cả 2 đều ngụ thành phố Đồng Nai đã sử dụng tài khoản cấp độ “Super Master” để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web “bong88”, đối tượng chia tách từ tài khoản “Super Master” thành nhiều tài khoản cấp độ “Master”, “Agent”, “Member” cho hàng trăm đối tượng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác, tham gia cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu khác nhau với số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Truy tìm shipper Lương Anh Tú SN 2001

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước

Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước Nổi bật

Đột kích phòng trọ tầng 2, công an phát hiện đĩa thủy tinh, thẻ CCCD dính tinh thể trắng: Nguyễn Thanh Tùng và 4 đối tượng bị khởi tố

Đột kích phòng trọ tầng 2, công an phát hiện đĩa thủy tinh, thẻ CCCD dính tinh thể trắng: Nguyễn Thanh Tùng và 4 đối tượng bị khởi tố Nổi bật

VNeID có thêm tính năng mới, người dân cả nước cần nắm rõ

VNeID có thêm tính năng mới, người dân cả nước cần nắm rõ

08:38 , 18/05/2026
Cô gái bị nam thanh niên tóm tóc, đạp thẳng vào đầu trong quán bida: Hé lộ danh tính và mối quan hệ ít ai ngờ giữa hai người

Cô gái bị nam thanh niên tóm tóc, đạp thẳng vào đầu trong quán bida: Hé lộ danh tính và mối quan hệ ít ai ngờ giữa hai người

07:22 , 18/05/2026
Ra lệnh bắt tạm giam vợ chồng Lưu Thị Cúc sinh năm 1973

Ra lệnh bắt tạm giam vợ chồng Lưu Thị Cúc sinh năm 1973

21:31 , 17/05/2026
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

21:15 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên