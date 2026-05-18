VNeID có thêm tính năng mới, người dân cả nước cần nắm rõ

Theo lộ trình triển khai Đề án 06 và chương trình chuyển đổi số quốc gia, dữ liệu vé điện tử sẽ từng bước được liên thông với nền tảng định danh điện tử VNeID. Trong giai đoạn đầu, hệ thống tập trung vào ba nhóm gồm vé tàu hỏa, vé ô tô khách và vé đường thủy.

Khi hoàn tất tích hợp, hành khách có thể xuất trình thông tin vé trực tiếp trên ứng dụng VNeID thay vì sử dụng vé giấy, tin nhắn SMS hay email xác nhận như hiện nay.

Nhiều chuyên gia đánh giá việc đồng bộ dữ liệu giữa ngành giao thông và cơ quan quản lý định danh điện tử sẽ giúp hạn chế tình trạng vé giả, giảm gian lận và hỗ trợ kiểm soát hành khách nhanh hơn tại ga tàu, bến xe.

Từ quý IV/2026, nhiều loại vé giao thông như tàu hỏa, ô tô khách và đường thủy dự kiến sẽ được tích hợp lên ứng dụng VNeID. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, theo VTV, việc tích hợp vé lên VNeID chưa đồng nghĩa vé giấy sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn ngay lập tức.

Hiện pháp luật đã công nhận giá trị sử dụng của thông tin tích hợp trên tài khoản định danh điện tử trong nhiều thủ tục và giao dịch. Tuy nhiên, với lĩnh vực vận tải hành khách, việc kiểm tra thực tế còn phụ thuộc vào từng đơn vị khai thác và từng loại hình vận tải.

Vì vậy, trong giai đoạn đầu, người dân vẫn nên lưu lại mã đặt chỗ, email xác nhận hoặc ảnh chụp vé điện tử để sử dụng khi cần đối chiếu.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là nếu mất điện thoại thì vé điện tử trên VNeID có bị mất hay không.

Theo các chuyên gia công nghệ, dữ liệu vé không lưu hoàn toàn trên thiết bị mà được đồng bộ trên hệ thống của doanh nghiệp vận tải và cơ sở dữ liệu định danh điện tử. Do đó, khi mất điện thoại, hành khách vẫn có thể đăng nhập VNeID trên thiết bị khác hoặc liên hệ hãng vận tải để tra cứu thông tin vé.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể xuất trình căn cước công dân, số định danh cá nhân hoặc mã đặt chỗ được lưu qua SMS, email để xác minh thông tin hành trình.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân cần khóa SIM và thay đổi mật khẩu tài khoản ngay khi mất điện thoại nhằm hạn chế nguy cơ bị truy cập trái phép.

Để sử dụng thuận lợi các tiện ích mới trên VNeID, người dân được khuyến nghị thường xuyên cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đồng thời, trong thời gian đầu triển khai, việc lưu thêm mã QR hoặc thông tin vé dự phòng vẫn là cần thiết.

Việc tích hợp vé giao thông lên VNeID cho thấy xu hướng số hóa giao thông tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ. Trước đó, nhiều sân bay và tuyến metro đã triển khai xác thực điện tử bằng mã QR hoặc căn cước công dân gắn chip.

Trong tương lai, người dân có thể chỉ cần sử dụng một ứng dụng duy nhất để mua vé, xác thực danh tính, thanh toán và quản lý hành trình khi di chuyển. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đồng bộ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng.

Trong thời gian đầu triển khai, các doanh nghiệp vận tải vẫn có thể duy trì song song nhiều hình thức như vé giấy, mã QR, email xác nhận hoặc vé điện tử trên ứng dụng riêng. Nguyên nhân là do hạ tầng kỹ thuật giữa các đơn vị vận tải chưa đồng bộ hoàn toàn, đồng thời vẫn tồn tại nguy cơ mất kết nối internet hoặc sự cố thiết bị di động.