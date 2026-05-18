Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu cán bộ giải phóng mặt bằng Phạm Công Sơn Bách

Theo Chi Chi | 18-05-2026 - 09:53 AM | Xã hội

Phạm Công Sơn Bách, khi đó là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng UBND TP. Hải Dương (cũ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND TP. Hải Dương (cũ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các cơ quan thông báo quyết định đối với Phạm Công Sơn Bách

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng tháng 7/2024, Phạm Công Sơn Bách, khi đó là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng UBND TP. Hải Dương (cũ), mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ quen biết, có thể giúp bị hại chuyển đổi mục đích sử dụng đất, với chi phí 180 triệu đồng.

Các cơ quan thông báo quyết định đối với Phạm Công Sơn Bách. Ảnh: CA Hải Phòng

Do tin tưởng vào thông tin do Bách đưa ra, bị hại đã giao cho Bách số tiền trên để nhờ Bách giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bách. Đến ngày 15/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Bách để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


