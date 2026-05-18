Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng: Cán bộ, công chức được thưởng thế nào?

Câu 1: Chế độ tiền thưởng mới theo quy định tại Nghị định 161/2026/NĐ-CP được áp dụng cho nhóm đối tượng nào hưởng lương từ ngân sách nhà nước?

A. Chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cao.

B. Chỉ áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng khoán việc.

C. Áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. [✔]

D. Áp dụng cho tất cả người lao động thuộc khối doanh nghiệp tư nhân.

Giải thích: Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định đồng bộ về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng mới cho toàn bộ khu vực công. Đối tượng thụ hưởng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức từ trung ương đến địa phương và toàn bộ lực lượng vũ trang. Việc mở rộng và chuẩn hóa đối tượng áp dụng nhằm đảm bảo tính đồng bộ của cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống và tạo động lực cống hiến cho toàn bộ đội ngũ nhân sự thuộc bộ máy công quyền.

Đáp án đúng là: C.

Câu 2: Chế độ tiền thưởng mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 dành cho cán bộ, công chức và viên chức được xác định dựa trên những căn cứ chủ chốt nào?

A. Dựa trên thâm niên công tác lâu năm và hệ số bằng cấp chuyên môn.

B. Dựa trên tổng số ngày chấm công thực tế của người lao động trong năm.

C. Dựa trên mức độ bảo mật thông tin và vị trí địa lý của đơn vị công tác.

D. Dựa trên thành tích đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng. [✔]

Giải thích: Chế độ tiền thưởng mới được thiết kế nhằm đổi mới căn bản cơ chế đãi ngộ trong khu vực công. Tiền thưởng được thực hiện dựa trên hai căn cứ khoa học và khách quan: một là thành tích công tác đột xuất đối với các đóng góp nổi bật; hai là kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hằng quý, 6 tháng và xếp loại tổng kết hằng năm của người lao động. Quy định này giúp phản ánh chính xác hiệu suất làm việc thực tế, tạo động lực phấn đấu mạnh mẽ cho từng cá nhân.

Đáp án đúng là: D.

Từ 1.7.2026, chế độ tiền thưởng mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức có hiệu lực theo quy định của Chính phủ. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Điểm đổi mới mang tính đột phá nhằm xóa bỏ tình trạng "cào bằng" trong việc chi trả tiền thưởng định kỳ hằng năm cho cán bộ, công chức là gì?

A. Mức thưởng không bắt buộc phải gắn với hệ số lương của từng cá nhân. [✔]

B. Mức thưởng được tính bằng tỷ lệ phần trăm cố định chia đều cả đơn vị.

C. Chỉ thực hiện chi thưởng đối với cấp quản lý và lãnh đạo đứng đầu.

D. Tiền thưởng được phát bằng các gói phúc lợi hiện vật thay cho tiền mặt.

Giải thích: Nhằm khắc phục triệt để hạn chế của tư duy "cào bằng" cũ, Nghị định mới cho phép mức tiền thưởng không bắt buộc phải gắn kết cứng nhắc với hệ số lương ngạch, bậc của từng cá nhân. Sự thay đổi này mở ra một cơ chế quản trị tài chính linh hoạt, giúp người đứng đầu cơ quan có thể ghi nhận và thưởng cao cho những nhân sự làm việc xuất sắc, có đóng góp vượt trội, dù họ có thể có hệ số lương hay thâm niên thấp hơn người khác.

Đáp án đúng là: A.

Câu 4: Nguồn kinh phí để các cơ quan, đơn vị chủ động chi trả tiền thưởng được trích lập thành Quỹ tiền thưởng với mức tỷ lệ như thế nào?

A. Bằng 5% tổng quỹ tiền lương chức vụ, chức danh và bao gồm cả phụ cấp.

B. Bằng 10% tổng dự toán ngân sách hoạt động hằng năm của toàn đơn vị.

C. Bằng 10% tổng quỹ tiền lương ngạch bậc, chức danh và không bao gồm phụ cấp. [✔]

D. Bằng 15% tổng quỹ thu nhập tăng thêm từ các nguồn hoạt động dịch vụ.

Giải thích: Để tạo nguồn tài chính ổn định và độc lập, quy định mới thành lập Quỹ tiền thưởng riêng biệt, nằm ngoài quỹ khen thưởng của Luật Thi đua, khen thưởng. Quỹ này được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc hoặc cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị. Điểm lưu ý kỹ thuật là khoản tính này được trích thuần túy từ lương căn bản, hoàn toàn không bao gồm các khoản phụ cấp đi kèm.

Đáp án đúng là: C.

Câu 5: Nguyên tắc quản lý tài chính đối với phần kinh phí còn dư trong Quỹ tiền thưởng khi kết thúc năm ngân sách được Nghị định quy định ra sao?

A. Được phép chuyển hoàn toàn sang năm sau để cộng dồn vào quỹ thưởng mới.

B. Người đứng đầu đơn vị được toàn quyền phân phối nốt cho các khoản phụ cấp.

C. Được tự động chuyển sang quỹ phúc lợi nội bộ để chi các hoạt động phong trào.

D. Phần kinh phí chưa sử dụng hết sẽ bị hủy dự toán hoặc nộp trả ngân sách. [✔]

Giải thích: Nhằm bảo đảm tính minh bạch, kỷ luật tài chính công và tránh hiện tượng trục lợi hoặc lãng phí ngân sách quốc gia, Nhà nước đưa ra chế tài quản lý rất chặt chẽ. Đến hết năm ngân sách (bao gồm cả thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định), nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết Quỹ tiền thưởng thì phần kinh phí còn dư thừa sẽ bị hủy dự toán hoặc phải nộp trả lại ngân sách nhà nước. Quy định này buộc các đơn vị phải xây dựng quy chế thưởng rõ ràng, chi thưởng đúng đối tượng và gắn liền với hiệu quả công việc thực tế.

Đáp án đúng là: D.