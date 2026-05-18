Ai thấy Nguyễn Thị Bảo ở đâu, trình báo ngay theo số 0917.181.092

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh tố giác về tội phạm liên quan đến Nguyễn Thị Bảo (SN 1968, trú tại thôn Thanh Giã 2, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh).

Theo thông tin từ cơ quan Công an, quá trình tiếp nhận, xác minh tố giác của anh Nguyễn Văn Hoà (SN 1972, trú tại thôn Thanh Hưng, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) và chị Đào Thị Chúc (SN 1971, trú tại Thị Tứ Bảo Sơn, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh), lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Bảo là người liên quan trong vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Bảo

Tuy nhiên, do chưa xác định được Nguyễn Thị Bảo hiện đang ở đâu, ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định truy tìm người đối với người này để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Cơ quan Công an đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện Nguyễn Thị Bảo hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng, người dân cần nhanh chóng thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; số điện thoại 02043.854.666 hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Điều tra viên, số điện thoại 0917.181.092, hay cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.



