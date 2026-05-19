Em trai làm băng rôn nói xấu anh khắp làng ở Hà Nội: Hé lộ nguồn cơn và cái kết

Theo Lam Giang | 19-05-2026 - 07:22 AM | Xã hội

Bị bôi nhọ trong thời gian dài, sức khỏe tinh thần của ông Đích suy giảm nghiêm trọng, có thời điểm bị trầm cảm và từng nghĩ quẩn.

Báo Dân trí thông tin từng nhận được phản ánh của ông Đỗ Tiến Đích (trú thôn Yên Thái, xã Phú Cát, TP Hà Nội) về việc bị một số người, trong đó có em trai ruột là ông Đ.D.T. và cháu ruột bôi nhọ, vu khống trên mạng xã hội và trong khu dân cư bằng nhiều hình thức trong suốt hơn 1 năm qua.

Ông Đích kể, đỉnh điểm là vào cuối năm 2025, những người này in băng rôn ghép ảnh ông rồi treo lên xe bán tải và đi phát loa bêu xấu khắp làng. Việc bị bôi nhọ trong thời gian dài khiến sức khỏe tinh thần của ông suy giảm nghiêm trọng, có thời điểm bị trầm cảm và từng nghĩ quẩn.

Bà B.T.T. (vợ của ông Đích) chia sẻ thêm, những thông tin nhắm vào chồng bà hoàn toàn là bịa đặt. Không chỉ ông Đích, 2 con của ông bà đang công tác trong cơ quan nhà nước cũng bị nhắc tên, công kích trên mạng xã hội khiến cả nhà rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Có lần gia đình phát hiện ông Đích có ý định tự tử nhưng đã kịp thời ngăn cản.

Về nguồn cơn dẫn đến sự việc, ông Đích cho hay mâu thuẫn xuất phát từ chuyện gia đình sau khi mẹ của ông qua đời. Nhóm người vu khống cho ông Đích ăn chặn tiền mua mộ đá của dòng họ và mộ của cha mẹ, ăn bớt tiền làm gia phả, ăn trộm tiền đám hiếu,...

Ông Đích bị nhóm người in băng rôn, dán lên xe bán tải rồi phát loa khắp làng để bêu riếu. (Ảnh: Dân trí)

Ông Đích kể thêm, khi người em trai thứ 2 của ông tổ chức đám cưới cho con, ban đầu ông T. muốn đại diện họ nhà trai. Tuy nhiên, phía nhà gái không đồng ý, đề nghị người anh cả (tức ông Đích) đứng ra làm chủ hôn cho các cháu. Do đó, ông T. lại càng hiểu lầm, làm băng rôn to như chiếc chiếu treo quanh đám cưới, dán lên ô tô và phát loa vu khống anh trai.

Theo ông Đích, gia đình đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên chính quyền xã Đông Yên cũ nhưng vụ việc không được giải quyết. Đến nay, chính quyền xã Phú Cát mới đã tiếp nhận và xử lý vụ việc.

Người đàn ông thông tin, cơ quan chức năng đã mời những người liên quan lên làm việc, xác minh cụ thể việc ông mua những gì, chi bao nhiêu tiền và đối chiếu các thông tin liên quan để làm rõ và đưa ra kết luận về vụ việc. “ Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, công an xã đã ra quyết định xử phạt những người có hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tôi ", ông Đích nói.

Liên quan đến sự việc, thông tin trên báo Lao Động cho hay, Công an xã Phú Cát đã ra quyết định xử phạt đối với ông Đ.D.T. về hành vi “lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, mức phạt là 7,5 triệu đồng. Ông T. có trách nhiệm chấp hành nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định trên.

