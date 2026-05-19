Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Theo Huỳnh Duy | 19-05-2026 - 09:03 AM | Xã hội

Người dân có định danh điện tử VNeID cần lưu ý thông tin theo quy định mới.

Từ ngày 15/5, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, định danh điện tử và con dấu chính thức bị bãi bỏ theo Quyết định 2079 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo quyết định này, Bộ Công an dừng thực hiện thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học ADN và giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước. Đồng thời, các thủ tục tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước cũng không còn được áp dụng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5, thuộc lộ trình thực hiện Nghị quyết 22/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Từ ngày 15/5, Bộ Công an chính thức bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu căn cước, đồng thời dừng thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, trong lĩnh vực cấp và quản lý căn cước, Bộ Công an bãi bỏ nhiều thủ tục thực hiện ở cấp Bộ và cấp tỉnh liên quan đến việc thu thập dữ liệu sinh trắc học ADN, giọng nói vào hệ thống dữ liệu căn cước. Các thủ tục dành cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch cũng nằm trong diện bị bãi bỏ.

Đối với lĩnh vực định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an ngừng thực hiện các thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, người nước ngoài và cơ quan, tổ chức ở cả cấp Bộ và cấp tỉnh. Các thủ tục bị bãi bỏ gồm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho người nước ngoài; cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức.

Trong lĩnh vực quản lý con dấu, Bộ Công an cũng bãi bỏ hàng loạt thủ tục như đăng ký thêm con dấu, đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Trước đó, cuối tháng 4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết nhằm cắt giảm 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh. Theo Chính phủ, việc này giúp giảm khoảng 50% thời gian thực hiện thủ tục và chi phí tuân thủ so với năm 2024.

Riêng trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an, nhiều thủ tục đã được phân cấp từ trung ương về công an cấp tỉnh, bao gồm việc cấp, cấp lại và thu hồi giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh.

