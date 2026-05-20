Ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Thị Thơ SN 1974 và bạn trai
Công an xã Thuận Lợi bắt giữ một cặp đôi về tội tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
- 20-05-2026Ra lệnh bắt tạm giam 2 nữ giám đốc Nguyễn Thị Thu Đông và Lầu Thị Giang
- 20-05-2026Bắt giám đốc công ty lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng
- 20-05-2026Mang 2,22kg vàng tới sân bay, Vũ Thị Ngọc Anh SN 1977 bị bắt giam ngay lập tức
- 20-05-2026Xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Hồ Thị Thơ, SN 1974, thường trú phường Bến Thành, TPHCM và ông Hồ Quang Hiệp, SN 1969, thường trú phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.
Cả 2 cùng thuê nhà và sống như vợ chồng tại ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai.
Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 14/5, Công an xã Thuận Lợi kiểm tra tại nhà của bà Hồ Thị Thơ và ông Hồ Quang Hiệp đã phát hiện, bắt quả tang bà Thơ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói nilon đựng ma túy tổng hợp, bộ dụng cụ sử dụng ma túy.
Xét nghiệm chất ma túy xác định Hồ Thị Thơ và Hồ Quang Hiệp đều dương tính với ma túy. Thơ và Hiệp cùng khai nhận trước đó đã cùng nhau mua ma túy về sử dụng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đời sống và pháp luật