Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Thị Thơ SN 1974 và bạn trai

Theo Duy Anh | 20-05-2026 - 10:08 AM | Xã hội

Công an xã Thuận Lợi bắt giữ một cặp đôi về tội tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Hồ Thị Thơ, SN 1974, thường trú phường Bến Thành, TPHCM và ông Hồ Quang Hiệp, SN 1969, thường trú phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Cả 2 cùng thuê nhà và sống như vợ chồng tại ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai.

Ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Thị Thơ SN 1974 và bạn trai - Ảnh 1.

Ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Thị Thơ SN 1974 và bạn trai - Ảnh 2.

Ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Thị Thơ SN 1974 và bạn trai - Ảnh 3.

Các đối tượng và tang vật cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 14/5, Công an xã Thuận Lợi kiểm tra tại nhà của bà Hồ Thị Thơ và ông Hồ Quang Hiệp đã phát hiện, bắt quả tang bà Thơ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói nilon đựng ma túy tổng hợp, bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Xét nghiệm chất ma túy xác định Hồ Thị Thơ và Hồ Quang Hiệp đều dương tính với ma túy. Thơ và Hiệp cùng khai nhận trước đó đã cùng nhau mua ma túy về sử dụng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Thị Thơ SN 1974 và bạn trai - Ảnh 4.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân chú ý: Đồng loạt xử lý 1 vấn đề về thuế trên cả nước, vi phạm sẽ chuyển sang công an

Tất cả người dân chú ý: Đồng loạt xử lý 1 vấn đề về thuế trên cả nước, vi phạm sẽ chuyển sang công an Nổi bật

Ra lệnh bắt tạm giam 2 nữ giám đốc Nguyễn Thị Thu Đông và Lầu Thị Giang

Ra lệnh bắt tạm giam 2 nữ giám đốc Nguyễn Thị Thu Đông và Lầu Thị Giang Nổi bật

Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh bị xử phạt như thế nào?

Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh bị xử phạt như thế nào?

10:06 , 20/05/2026
Bắt giám đốc công ty lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng

09:18 , 20/05/2026
Từ 1/9/2026: Người dân đến cơ quan nhà nước được dùng điện thoại chụp tài liệu khi yêu cầu cung cấp thông tin

Từ 1/9/2026: Người dân đến cơ quan nhà nước được dùng điện thoại chụp tài liệu khi yêu cầu cung cấp thông tin

09:15 , 20/05/2026
Mang 2,22kg vàng tới sân bay, Vũ Thị Ngọc Anh SN 1977 bị bắt giam ngay lập tức

Mang 2,22kg vàng tới sân bay, Vũ Thị Ngọc Anh SN 1977 bị bắt giam ngay lập tức

08:59 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên