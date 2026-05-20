Sáng 20/5, TAND TP Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 6 ngày.

Bào chữa cho các bị cáo có 25 luật sư, trong đó riêng cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư.

Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí .

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Có 6 người khác bị truy tố cùng tội danh trên gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960), cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Trần Văn Sinh (SN 1974), cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế;

Đào Xuân Sinh (SN 1976), cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT; Nguyễn Doãn Tú (SN 1963), cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị; Lê Văn Cư (SN 1963), cựu Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978), Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng.

Hai bị cáo hầu tòa về 2 tội danh là Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Có một người bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm (SN 1968), cựu Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng.

Theo truy tố, các bị cáo trong vụ án có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sơ sở 2.

Trong đó cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, quá trình thực hiện 2 dự án, bà Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, còn “hỗ trợ” một số doanh nghiệp được trúng thầu.

Qua đây, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Vì vậy, phía điều tra cáo buộc ông Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng; không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, bị can Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Vị này bị điều tra xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng; không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Trong vụ án này, viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế,...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.