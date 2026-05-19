Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, tạm giữ 14 người trong đường dây do Nguyễn Văn Đức 36 tuổi cầm đầu

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 16/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Phước Lý triệt phá đường dây, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu công nghiệp là dầu gió giả mạo nhãn hiệu “EAGLE BRAND” (xảy ra tại xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh).

Đồng loạt khám xét khẩn cấp 04 địa điểm (01 địa điểm tại tỉnh Tây Ninh và 03 địa điểm tại TP.HCM), tạm giữ, lấy lời khai 14 đối tượng, thu giữ trên 27.000 chai dầu gió, tổng giá trị ước tính trên 02 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất tại Công ty

Tang vật lực lượng Công an thu giữ.

Trong số này, hai nghi phạm được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây gồm Châu Kế Cường (39 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (36 tuổi), cùng ngụ tại TP. HCM.

Đây là nhóm đối tượng “núp bóng doanh nghiệp” để thực hiện và che giấu hành vi phạm tội; chủ mưu, cầm đầu là chủ doanh nghiệp, trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhiều đối tượng tham gia; phạm vi hoạt động liên tỉnh, thành phố (lợi dụng hoạt động logistic, dịch vụ vận chuyển, giao hàng nhanh để phân phối hàng hóa đến nơi tiêu thụ), có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, sức khỏe người tiêu dùng và môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh của cộng đồng doanh nghiệp.