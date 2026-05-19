Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, tạm giữ 14 người trong đường dây do Nguyễn Văn Đức 36 tuổi cầm đầu

Theo Chi Chi | 19-05-2026 - 20:54 PM | Xã hội

Khám xét 4 địa điểm, công an đã thu giữ khẩn cấp hơn 27.500 chai dầu gió nhãn hiệu nổi tiếng.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 16/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Phước Lý triệt phá đường dây, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu công nghiệp là dầu gió giả mạo nhãn hiệu “EAGLE BRAND” (xảy ra tại xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh).

Đồng loạt khám xét khẩn cấp 04 địa điểm (01 địa điểm tại tỉnh Tây Ninh và 03 địa điểm tại TP.HCM), tạm giữ, lấy lời khai 14 đối tượng, thu giữ trên 27.000 chai dầu gió, tổng giá trị ước tính trên 02 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, tạm giữ 14 người trong đường dây do Nguyễn Văn Đức 36 tuổi cầm đầu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất tại Công ty

Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, tạm giữ 14 người trong đường dây do Nguyễn Văn Đức 36 tuổi cầm đầu- Ảnh 2.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ.

Trong số này, hai nghi phạm được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây gồm Châu Kế Cường (39 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (36 tuổi), cùng ngụ tại TP. HCM.

Đây là nhóm đối tượng “núp bóng doanh nghiệp” để thực hiện và che giấu hành vi phạm tội; chủ mưu, cầm đầu là chủ doanh nghiệp, trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhiều đối tượng tham gia; phạm vi hoạt động liên tỉnh, thành phố (lợi dụng hoạt động logistic, dịch vụ vận chuyển, giao hàng nhanh để phân phối hàng hóa đến nơi tiêu thụ), có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, sức khỏe người tiêu dùng và môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID Nổi bật

Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ, tất cả người dân chú ý

Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ, tất cả người dân chú ý Nổi bật

Những con số khổng lồ trong đại án buôn lậu caffeine xuyên quốc gia của Tiến sĩ - Cựu Trưởng khoa Dược Trần Phi Hùng

Những con số khổng lồ trong đại án buôn lậu caffeine xuyên quốc gia của Tiến sĩ - Cựu Trưởng khoa Dược Trần Phi Hùng

20:43 , 19/05/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay, 19-5: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay, 19-5: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

17:00 , 19/05/2026
Văn phòng Chính phủ dự kiến giảm còn 17 đơn vị

Văn phòng Chính phủ dự kiến giảm còn 17 đơn vị

16:30 , 19/05/2026
Tử hình Vũ Văn Hà sinh năm 1991

Tử hình Vũ Văn Hà sinh năm 1991

16:16 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên