Những con số khổng lồ trong đại án buôn lậu caffeine xuyên quốc gia của Tiến sĩ - Cựu Trưởng khoa Dược Trần Phi Hùng

Những con số tang vật không tưởng

Chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Theo cơ quan điều tra, caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam rồi trung chuyển qua Lào sang Myanmar để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các quốc gia cùng sơ hở trong phân luồng hải quan điện tử để hoạt động.

Số lượng lớn tang vật bị thu giữ (Ảnh: C04,Bộ Công an)

Theo thông tin từ VTV, sau gần 3 tháng xác lập chuyên án 135VL, ngày 27/2/2026, Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 19 tấn caffeine không khai báo hải quan, được trà trộn trong các lô hàng thông thường của Công ty T&T VINA để chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine cùng nhiều tang vật, tài sản liên quan. Cụ thể, lực lượng chức năng thu giữ 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động; đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan các đối tượng trong chuyên án.

Theo điều tra, Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, cựu Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, bị xác định là người hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn.

Đến thời điểm hiện tại, C04 đã khởi tố 10 bị can, gồm 6 bị can về tội "Buôn lậu", 3 bị can về tội "Phát hành trái phép hóa đơn" và 1 bị can về tội "Môi giới hối lộ". Tại Lào, Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng

Theo VOV, ban đầu, Hùng lợi dụng việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế để lập các hợp đồng mua bán, móc nối với Cao Thị Liên và Trịnh Thị Hòa tìm đầu ra tại Lào và Myanmar.

Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng và Công ty Vạn Phúc ký các hợp đồng mua bán caffeine giả, xuất hóa đơn khống cho "khách hàng ảo", không ghi đầy đủ thông tin nhằm tránh bị truy vết.

Đối tượng Trần Phi Hùng - Tiến sĩ dược, Cựu Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. (ảnh C04,Bộ Công an)

Trên thực tế, số caffeine này được vận chuyển về kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA do Nguyễn Thị Thu quản lý tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay đổi bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi cất giấu lẫn trong các lô hàng thông thường để thông quan qua cửa khẩu.

Dòng tiền từ hoạt động mua bán caffeine được các đối tượng thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào tài khoản người quen của Trần Phi Hùng, sau đó "bơm ngược" trở lại các công ty "bình phong" nhằm hợp thức hóa giao dịch và chia lợi nhuận.

Theo Bộ Công an, việc triệt phá thành công chuyên án 135VL góp phần ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển tiền chất hóa chất phục vụ sản xuất ma túy trong khu vực, đồng thời cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển tiền chất, hóa chất ma túy.

Đây cũng là chuyên án đầu tiên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không xử lý trực diện các đối tượng theo các tội danh về ma túy trong Bộ luật Hình sự, mà tập trung bóc gỡ các hành vi lợi dụng sơ hở trong quản lý tiền chất, hóa chất, xuất nhập khẩu và kế toán để hoạt động phạm tội.

Ghi nhận thành tích của Ban chuyên án, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để các cá nhân, doanh nghiệp liên quan theo quy định pháp luật.