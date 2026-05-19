Một lỗi vi phạm về biển số xe bị phạt tới 23 triệu đồng, tất cả chủ xe ô tô chú ý

Ngày 15/5 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, qua công tác tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông của quần chúng nhân dân và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe, người điều khiển xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 36A-763.xx gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký, vượt xe không đúng quy định gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Kết quả xác minh xác định: Trước đó, vào hồi 17 giờ 7 phút ngày 5/4, xe ô tô nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 36A-763.xx di chuyển trên đường Nguyễn Trãi đoạn gần nút giao với đường Hạc Thành - Phan Bội Châu thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá do anh M., sinh năm 1992, trú tại Phường Quảng Phú tỉnh Thanh Hoá điều khiển đã có hành vi vượt xe không đúng quy định.

Xe ô tô anh M. điều khiển là mượn của chị L. sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, thực tế có biển kiểm soát ghi trong đăng ký xe là 36K-660.xx.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M. về các lỗi: điều khiển xe gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký và vượt xe trong trường hợp không được vượt, tổng mức xử phạt đề xuất 28 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe.

Đối với chị T là chủ phương tiện, bị xử phạt 23 triệu đồng do giao xe cho người tham gia giao thông khi gắn biển số không đúng quy định.



