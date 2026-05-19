Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một lỗi vi phạm về biển số xe bị phạt tới 23 triệu đồng, tất cả chủ xe ô tô chú ý

Theo Duy Anh | 19-05-2026 - 15:51 PM | Xã hội

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa xử phạt 51 triệu đồng đối với lái xe, chủ xe ô tô gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký và vi phạm quy định về vượt xe.

Ngày 15/5 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, qua công tác tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông của quần chúng nhân dân và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe, người điều khiển xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 36A-763.xx gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký, vượt xe không đúng quy định gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Kết quả xác minh xác định: Trước đó, vào hồi 17 giờ 7 phút ngày 5/4, xe ô tô nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 36A-763.xx di chuyển trên đường Nguyễn Trãi đoạn gần nút giao với đường Hạc Thành - Phan Bội Châu thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá do anh M., sinh năm 1992, trú tại Phường Quảng Phú tỉnh Thanh Hoá điều khiển đã có hành vi vượt xe không đúng quy định.

Xe ô tô anh M. điều khiển là mượn của chị L. sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, thực tế có biển kiểm soát ghi trong đăng ký xe là 36K-660.xx.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M. về các lỗi: điều khiển xe gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký và vượt xe trong trường hợp không được vượt, tổng mức xử phạt đề xuất 28 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe.

Đối với chị T là chủ phương tiện, bị xử phạt 23 triệu đồng do giao xe cho người tham gia giao thông khi gắn biển số không đúng quy định.


Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID Nổi bật

Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ, tất cả người dân chú ý

Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ, tất cả người dân chú ý Nổi bật

"Hồn nhiên" sang đường, người phụ nữ gây tai nạn nghiêm trọng: Nạn nhân đã tử vong

"Hồn nhiên" sang đường, người phụ nữ gây tai nạn nghiêm trọng: Nạn nhân đã tử vong

15:13 , 19/05/2026
Cách xác thực thông tin SIM chính chủ trên VNeID để không bị khóa SIM, xóa số điện thoại

Cách xác thực thông tin SIM chính chủ trên VNeID để không bị khóa SIM, xóa số điện thoại

14:38 , 19/05/2026
Quảng Ninh hứng mưa hơn 200mm, loạt ô tô chết máy, xe tải chở than mắc kẹt

Quảng Ninh hứng mưa hơn 200mm, loạt ô tô chết máy, xe tải chở than mắc kẹt

14:37 , 19/05/2026
Công an khẳng định xử lý theo pháp luật người phụ nữ chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô

Công an khẳng định xử lý theo pháp luật người phụ nữ chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô

14:02 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên