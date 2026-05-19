Văn phòng Chính phủ dự kiến giảm còn 17 đơn vị

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ . Dự thảo do Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo.

Trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Một trong những quan điểm, mục đích xây dựng Nghị định mới là bộ máy trực thuộc Văn phòng Chính phủ được tổ chức tinh gọn, hợp lý, phù hợp với định hướng, yêu cầu của Trung ương, Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng.

Tờ trình nêu rõ, Văn phòng Chính phủ tham mưu tổng hợp, giúp việc trực tiếp, thường xuyên cho Chính phủ, Thủ tướng xử lý công việc với khối lượng rất lớn, nhất là về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Trung ương để tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng thực hiện chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tham mưu xử lý những vấn đề đột xuất phát sinh, nhiều vấn đề tồn tại lâu ngày...

Thực hiện kết luận của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy , trong nhiệm kỳ 2021-2026, Văn phòng Chính phủ vừa nghiêm túc thực hiện rà soát, sắp xếp tối đa các đơn vị, vừa bảo đảm tăng cường năng lực tham mưu.

" Theo đó, rà soát, giảm 1 vụ tham mưu; hợp nhất 3 đơn vị khối hành chính nội bộ thành 1 đầu mối; xóa bỏ cấp tổng cục. Sau khi tổ chức lại, số đầu mối của Văn phòng Chính phủ chỉ còn 17 đơn vị, là nhóm cơ quan có số lượng đầu mối thấp nhất, chỉ hơn duy nhất Bộ Dân tộc và Tôn giáo ", theo tờ trình của Văn phòng Chính phủ.

Dự kiến cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là 17 đơn vị, gồm: Vụ Tổng hợp; Vụ Pháp luật; Vụ Kinh tế tổng hợp; Vụ Công nghiệp; Vụ Nông nghiệp; Vụ Khoa giáo - Văn xã; Vụ Quan hệ quốc tế; Vụ Nội chính; Vụ Tổ chức công vụ; Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I); Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Vụ Thư ký - Biên tập; Vụ Hành chính; Vụ Tổ chức cán bộ.Cục Chuyển đổi số; Cục Quản trị - Tài vụ; Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, Văn phòng Chính phủ chỉ còn 13 đầu mối khối tham mưu tổng hợp với 276 công chức, thấp hơn nhiều so với mức trung bình đầu mối của các bộ, thấp hơn nhiều về số lượng công chức so với các bộ.

Mỗi lĩnh vực chuyên ngành của các bộ, cơ quan chỉ do 1-2 chuyên viên của Văn phòng Chính phủ theo dõi, tham mưu tổng hợp. Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng ngoài nhiệm vụ quản lý hành chính còn trực tiếp làm việc theo chế độ chuyên viên.

Nếu không tổ chức chuyên sâu theo từng ngành, lĩnh vực sẽ khó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Do vậy, Văn phòng Chính phủ đề xuất tiếp tục duy trì các vụ, cục có chức năng tham mưu tổng hợp để tăng cường năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo định hướng của Trung ương, các bộ, cơ quan được duy trì 1 đầu mối về các lĩnh vực: tổ chức cán bộ, pháp chế, hợp tác quốc tế, văn phòng, kế hoạch tài chính, thanh tra.

Tuy vậy, Văn phòng Chính phủ chỉ tổ chức và đề nghị tiếp tục duy trì 5 vụ (ít hơn 1 vụ), gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật, Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Hành chính, Cục Quản trị - Tài vụ.

Đổi tên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Về khối bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, theo tờ trình của Văn phòng Chính phủ, đây là 1 trong 3 chức năng quan trọng và Văn phòng Chính phủ chỉ tổ chức duy nhất 1 đơn vị là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ dự thảo đổi tên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (hiện nay đang được quy định là tổ chức hành chính cấp cục) thành Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ (Cục loại 1).

Văn phòng Chính phủ đề xuất Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý Nhà nước tập trung: thực hiện quản lý Nhà nước về Công báo; tổ chức quản lý, xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Cục trưởng được ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý: hướng dẫn nghiệp vụ, tích hợp thông tin với Cổng Thông tin điện tử các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ có đối tượng quản lý về chuyên ngành (công báo), được phân cấp quyết định các vấn đề quản lý Nhà nước (công báo, công tác cán bộ, tài chính, tài sản...), được bố trí trên 30 biên chế. Có cơ cấu tổ chức gồm các ban, văn phòng và đơn vị sự nghiệp công lập (Báo điện tử Chính phủ).