Tử hình Vũ Văn Hà sinh năm 1991

Theo Chi Chi | 19-05-2026 - 16:16 PM | Xã hội

Vũ Văn Hà là kẻ đã sát hại mẹ ruột sau khi chơi ma túy ở TPHCM.

Ngày 18/5/2026, Tòa án nhân dân TPHCM đã đưa ra xét xử bị cáo Vũ Văn Hà (35 tuổi, quê quán Thanh Hóa) về hai tội danh: "Giết người" và "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Báo Dân Trí trích dẫn cáo trạng, Vũ Văn Hà sống chung nhà cùng mẹ đẻ (bà N.T.N), chị gái (bà V.T.N) và hai cháu gái nhỏ tại địa bàn phường Long Hương. Hà là đối tượng có thâm niên nghiện ngập và nằm trong danh sách theo dõi, quản lý sau cai nghiện của chính quyền địa phương.

Thảm kịch xảy ra vào rạng sáng ngày 22/9/2025. Trước đó, vào chiều ngày 21/9, Hà đã sử dụng ma túy dẫn đến việc bị mất kiểm soát hành vi và rơi vào trạng thái ảo giác nặng. Đối tượng này đã dùng dao nhọn uy hiếp, ép buộc mẹ ruột, chị gái cùng các cháu nhỏ khi họ đang ngủ phải di chuyển ra ngoài sân.

Khi bà N. cùng con gái than mỏi chân và đi ngược vào trong nhà, Hà lập tức nổi điên, dùng dao tấn công liên tiếp vào các nạn nhân. Cú đâm chí mạng đã khiến người mẹ ruột tử vong ngay tại chỗ. Sau khi người thân hoảng loạn tháo chạy, hung thủ đã dùng hung khí tự sát nhưng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống.

Bị cáo Vũ Văn Hà tại phiên xử. Ảnh: Báo NLĐ

Kẻ thủ ác xin nhận mức án cao nhất

Đưa tin từ phiên xử, báo Người lao động cho biết, tại bục khai báo, Vũ Văn Hà thừa nhận bản thân đã lệ thuộc vào ma túy gần một thập kỷ, dù từng đi cai nghiện bắt buộc nhưng khi trở về địa phương vẫn tái nghiện.

Đối tượng khẳng định giữa mình và các nạn nhân hoàn toàn không có bất kỳ xích mích hay mâu thuẫn nào trước đó. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo bày tỏ sự ân hận và chủ động xin Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng khung hình phạt cao nhất đối với mình.

Sau quá trình nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Vũ Văn Hà là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự hung hãn, tính chất côn đồ và tước đoạt mạng sống của nhiều người một cách tàn nhẫn.

Nạn nhân lại chính là đấng sinh thành và chị ruột của bị cáo, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Hành vi này không còn khả năng giáo dục, cải tạo và cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống cộng đồng.

Quyết định cuối cùng của HĐXX về mức án dành cho Vũ Văn Hà:

Tội Giết người: Tử hình.

Tội Sử dụng trái phép chất ma túy: 2 năm tù giam.

Tổng hợp hình phạt chung: Tử hình.


Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ, tất cả người dân chú ý

Một lỗi vi phạm về biển số xe bị phạt tới 23 triệu đồng, tất cả chủ xe ô tô chú ý

15:51 , 19/05/2026
"Hồn nhiên" sang đường, người phụ nữ gây tai nạn nghiêm trọng: Nạn nhân đã tử vong

15:13 , 19/05/2026
Cách xác thực thông tin SIM chính chủ trên VNeID để không bị khóa SIM, xóa số điện thoại

14:38 , 19/05/2026
Quảng Ninh hứng mưa hơn 200mm, loạt ô tô chết máy, xe tải chở than mắc kẹt

14:37 , 19/05/2026

