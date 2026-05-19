Nhiệm vụ bí mật của Đỗ Minh Đức SN 1988 trong đường dây tuồn 8.000 lượng vàng vào Việt Nam

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) vừa bóc gỡ thành công một đường dây buôn lậu vàng với quy mô đặc biệt lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào nội địa. Thủ đoạn của nhóm này là giấu vàng tinh vi bên trong các thiết bị công nghệ nhằm vô hiệu hóa sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Phát hiện đường dây buôn lậu vàng

Vụ án bắt đầu phát lộ vào khoảng tháng 10/2025. Thông qua công tác bám nắm địa bàn và rà soát thông tin, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phát hiện các dấu hiệu của một mạng lưới vận chuyển vàng lậu xuyên quốc gia.

Nhận định đây là tổ chức tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vận hành bằng những phương thức hết sức tinh vi, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng xác lập chuyên án để tập trung toàn bộ lực lượng, quyết tâm bóc gỡ trong thời gian ngắn nhất.

Sau nửa năm ròng rã kiên trì mật phục và theo dõi di biến động của các đối tượng, ngày 15/4/2026, các mũi trinh sát đã đồng loạt ập vào bắt quả tang nhóm đối tượng khi chúng đang giao dịch vàng nguyên liệu tại khu vực phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Tại trận địa, công an lập biên bản tịch thu 5kg vàng khối cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Chân tướng "ông trùm" ngoại quốc và trợ thủ đắc lực người Việt

Kết quả đấu tranh khai thác và các chứng cứ thu thập được cho thấy, điều hành toàn bộ đường dây này là một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc. Khi có đơn đặt hàng từ các đầu mối trong nước, đối tượng này sẽ gom vàng tại Hồng Kông rồi ngụy trang kín kẽ bên trong các kiện hàng thiết bị điện tử để vận chuyển lậu về Việt Nam.

Để vận hành mạng lưới tại nội địa, "ông trùm" này đã chiêu mộ Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh) làm tổng quản lý các khâu tiếp nhận.

Nhờ lợi thế từng đi du học và sử dụng thành thạo tiếng Trung, Đức đứng ra làm trung gian để điều phối, thuê người vận chuyển và phân phối vàng đến cho 5 "chân rết" người Trung Quốc đang lưu trú trong các căn nhà thuê tại Bắc Ninh.

Nhóm này liên tục thay đổi lộ trình, phương thức di chuyển và xé lẻ các cung đường trung chuyển để né tránh sự tầm soát của công an.

Sau khi gom các kiện hàng điện tử về cứ điểm, nhóm đối tượng người Trung Quốc sẽ tháo dỡ linh kiện, dùng hóa chất chuyên dụng để xử lý bề mặt vàng, sau đó nấu chảy và đúc lại thành các thỏi vàng nguyên liệu. Số vàng này tiếp tục được phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Hà Nội và Bắc Ninh với giá bán ước tính khoảng hơn 4 tỷ đồng/kg.

Hệ thống điều tra xác định, từ khi vận hành cho đến khi bị triệt phá, đường dây này đã mua bán trót lọt khoảng 300kg vàng nguyên liệu (tương đương khoảng 8.000 lượng vàng).

Mọi dòng tiền từ khách hàng mua vàng đều được đổ về tài khoản của Đỗ Minh Đức, sau đó Đức sẽ thực hiện các giao dịch chuyển tiếp cho đối tượng cầm đầu người Trung Quốc. Với vai trò "mắt xích" điều hành cốt lõi tại Việt Nam, Đức được ông trùm trả khoản tiền công hậu hĩnh từ 120 đến 150 triệu đồng mỗi tháng .

Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tập trung lấy lời khai, mở rộng diện tình nghi và làm rõ hành vi của các đối tượng liên đới để xử lý nghiêm trước pháp luật.