Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 19/5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.581 USD/ounce, tăng 0,3% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng gần 0,6% trong phiên giao dịch hôm qua 18/5.

Giá vàng thế giới hồi phục nhờ đồng USD suy yếu, nhưng đà tăng vẫn bị hạn chế bởi lợi suất trái phiếu và giá dầu đi lên trong bối cảnh xung đột tại Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt.

Đồng USD giảm 0,3% so với rổ tiền tệ chính, giúp vàng định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này phần nào hỗ trợ nhu cầu trên thị trường vàng.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích tại American Gold Exchange, cho biết việc chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là yếu tố tích cực đối với giá vàng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng có thể hạn chế đà phục hồi, thậm chí gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá trái phiếu chính phủ trên toàn cầu tiếp tục giảm do giá năng lượng tăng mạnh vì ảnh hưởng từ xung đột Iran. Điều này làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì hoặc nâng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2025. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, vàng – tài sản không sinh lợi suất – thường mất dần sức hấp dẫn khi nhà đầu tư chuyển sang các kênh đầu tư có lợi nhuận tốt hơn.

Trong khi đó, giá dầu tăng khoảng 2%, lên mức cao nhất trong hai tuần do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Trước đó, giá dầu từng hạ nhiệt khi xuất hiện thông tin Mỹ có thể xem xét miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran.

Tính từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28/2, giá dầu Brent đã tăng khoảng 55%, trong khi giá vàng giao ngay lại giảm gần 13,8% trong cùng giai đoạn.

Ở diễn biến khác, một số tổ chức tài chính đã bắt đầu điều chỉnh giảm dự báo giá vàng ngắn hạn do nhu cầu đầu tư suy yếu. JPMorgan là một trong những ngân hàng lớn đầu tiên hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống còn 5.243 USD/ounce, thay vì mức 5.708 USD/ounce trước đó.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 19/5, giá vàng duy trì trạng thái ổn định sau khi bật tăng vào cuối phiên trước. Các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết và mặt bằng giá giữa các thương hiệu không có nhiều sự khác biệt.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được giao dịch ở mức 161,3 – 163,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

﻿Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết tại 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhẹ so với mặt bằng chung. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch quanh 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng.