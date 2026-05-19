Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 19/5

Mạnh Đức | 19-05-2026 - 06:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi lên vùng 4.580 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu, nhưng đà tăng vẫn khá thận trọng khi thị trường chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang. Trong nước, giá vàng sáng 19/5 đi ngang sau nhịp tăng cuối phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.581 USD/ounce, tăng 0,3% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng gần 0,6% trong phiên giao dịch hôm qua 18/5.

Giá vàng thế giới hồi phục nhờ đồng USD suy yếu, nhưng đà tăng vẫn bị hạn chế bởi lợi suất trái phiếu và giá dầu đi lên trong bối cảnh xung đột tại Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt.

Đồng USD giảm 0,3% so với rổ tiền tệ chính, giúp vàng định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này phần nào hỗ trợ nhu cầu trên thị trường vàng.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích tại American Gold Exchange, cho biết việc chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là yếu tố tích cực đối với giá vàng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng có thể hạn chế đà phục hồi, thậm chí gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá trái phiếu chính phủ trên toàn cầu tiếp tục giảm do giá năng lượng tăng mạnh vì ảnh hưởng từ xung đột Iran. Điều này làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì hoặc nâng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2025. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, vàng – tài sản không sinh lợi suất – thường mất dần sức hấp dẫn khi nhà đầu tư chuyển sang các kênh đầu tư có lợi nhuận tốt hơn.

Trong khi đó, giá dầu tăng khoảng 2%, lên mức cao nhất trong hai tuần do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Trước đó, giá dầu từng hạ nhiệt khi xuất hiện thông tin Mỹ có thể xem xét miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran.

Tính từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28/2, giá dầu Brent đã tăng khoảng 55%, trong khi giá vàng giao ngay lại giảm gần 13,8% trong cùng giai đoạn.

Ở diễn biến khác, một số tổ chức tài chính đã bắt đầu điều chỉnh giảm dự báo giá vàng ngắn hạn do nhu cầu đầu tư suy yếu. JPMorgan là một trong những ngân hàng lớn đầu tiên hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống còn 5.243 USD/ounce, thay vì mức 5.708 USD/ounce trước đó.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 19/5, giá vàng duy trì trạng thái ổn định sau khi bật tăng vào cuối phiên trước. Các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết và mặt bằng giá giữa các thương hiệu không có nhiều sự khác biệt.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được giao dịch ở mức 161,3 – 163,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

﻿Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết tại 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhẹ so với mặt bằng chung. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch quanh 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC 160,3 163,3 161,3 163,8
PNJ 160,8 163,8 161,3 163,8
DOJI 160,8 163,8 161,3 163,8
Bảo Tín Minh Châu 160,8 163,8 161,3 163,8
Bảo Tín Mạnh Hải 160,8 163,8 161,3 163,8
Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều tối 18/5 bật tăng trở lại

Mạnh Đức

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nắm hơn 99% tiền gửi Kho bạc, Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank hưởng lợi lớn nhất từ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước

Nắm hơn 99% tiền gửi Kho bạc, Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank hưởng lợi lớn nhất từ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Nổi bật

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 18/5

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 18/5 Nổi bật

Minh bạch thị trường vàng trang sức

Minh bạch thị trường vàng trang sức

06:10 , 19/05/2026
Bán vàng không đúng tiệm mua, nhiều người bất ngờ vì bị “ép giá”

Bán vàng không đúng tiệm mua, nhiều người bất ngờ vì bị “ép giá”

20:36 , 18/05/2026
Khi người trẻ tìm kiếm nhiều hơn ở món vàng 0.1 chỉ

Khi người trẻ tìm kiếm nhiều hơn ở món vàng 0.1 chỉ

19:30 , 18/05/2026
Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều tối 18/5 bật tăng trở lại

Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều tối 18/5 bật tăng trở lại

17:52 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên