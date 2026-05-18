Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nắm hơn 99% tiền gửi Kho bạc, Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank hưởng lợi lớn nhất từ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước

Mạnh Đức | 18-05-2026 - 14:45 PM | Tài chính - ngân hàng

Nắm giữ tới hơn 99% lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank được cho là bên hưởng lợi lớn nhất từ Thông tư 08 mới được ban hành.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 08 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư mới đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Quy định mới cho phép các ngân hàng thương mại được đưa thêm 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước (KBNN) vào cấu phần tổng huy động. Trước đó, khoản tiền gửi này đã bị loại hoàn toàn khỏi mẫu số tính tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) kể từ ngày 1/1/2026.

Theo đánh giá của giới phân tích, việc nới kỹ thuật trong công thức tính LDR sẽ giúp các ngân hàng có thêm dư địa tăng trưởng tín dụng mà không tạo áp lực quá lớn lên chi phí vốn. Tuy nhiên, tác động tích cực chủ yếu dành cho nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước khi nhóm Big4 nắm gần như toàn bộ tiền gửi Kho bạc của hệ thống.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến cuối tháng 3, lượng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại hệ thống ngân hàng đạt 626.716 tỷ đồng. Riêng nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước nắm giữ 624.167 tỷ đồng, tương đương 99,59% tổng số dư tiền gửi KBNN tại các tổ chức tín dụng.

Theo nhận định từ các chuyên gia MBS, Thông tư 08 được đánh giá là động thái hỗ trợ kỹ thuật đáng chú ý trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục chịu áp lực khi tăng trưởng tín dụng phục hồi mạnh hơn tốc độ huy động vốn.

Cụ thể, việc cho phép tính thêm 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước (KBNN) vào tổng tiền gửi khi tính tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) sẽ giúp gia tăng dư địa tín dụng, đặc biệt đối với nhóm ngân hàng quốc doanh.

“Nhóm được hưởng lợi lớn nhất từ Thông tư 08 được cho là các ngân hàng quốc doanh, do đang nắm giữ khoảng 99% tổng tiền gửi KBNN toàn hệ thống. Ba ngân hàng quốc doanh niêm yết gồm Vietcombank (VCB), BIDV (BID) và VietinBank (CTG) có thể giảm tỷ lệ LDR khoảng 1,1-1,5% sau thay đổi chính sách”, MBS đánh giá

Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI (SSI Research)ước tính tác động ở cấp độ toàn hệ thống tương đối khiêm tốn, tương đương khoảng 0,6% dư nợ tín dụng. Mặc dù vậy, đối với nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh, mức độ hỗ trợ có thể dao động từ 1,4% đến 2% tổng dư nợ. Sự chênh lệch này cho thấy các ngân hàng gốc Nhà nước hưởng lợi lớn hơn hẳn so với khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Nói về việc điều chỉnh trên, NHNN cho biết tỷ lệ LDR của VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank đang có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm 2026 và tại thời điểm 31/3/2026, tỷ lệ này lần lượt là 83,48%; 82,94%; 84,54%; 83,28% gần sát ngưỡng tối đa là 85%.

Tuy nhiên, qua rà soát, tiền gửi KBNN là nguồn tiền ngắn hạn (có kỳ hạn tối đa là 03 tháng) và không ổn định (có thể rút trước thời hạn để đáp ứng nhu cầu thu chi ngân sách nhà nước hoặc do hết kỳ hạn gửi tại NHTM nhưng NHTM đó không tiếp tục trúng thầu nhận tiền gửi KBNN ).

Ngoài ra, theo thông lệ quốc tế khi tính tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (tỷ lệ NSFR) có cho phép tính đến một phần tiền gửi Chính phủ và các tổ chức công lập của Chính phủ vào nguồn vốn ổn định sẵn có của TCTD.

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung theo hướng kéo dài thời gian được tính 20% tiền gửi KBNN khi tính tỷ lệ LDR là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Đồng thời, quy định này cũng tạo ra dư địa để nguồn tiền gửi KBNN tại các NHTM có thể được sử dụng để đáp ứng thêm nhu cầu vốn và hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ.

Tin vui cho các ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước chính thức nới tỷ lệ LDR, Vietcombank, BIDV và VietinBank có thể cho vay thêm hàng chục nghìn tỷ đồng

Mạnh Đức

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 18/5

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 18/5 Nổi bật

Giá vàng còn cơ hội trở lại vùng đỉnh trong năm nay?

Giá vàng còn cơ hội trở lại vùng đỉnh trong năm nay? Nổi bật

VCBNeo và MoMo thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

VCBNeo và MoMo thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

13:30 , 18/05/2026
Thuế thu hồi công văn đề nghị tiệm vàng cung cấp tài khoản của nhân viên

Thuế thu hồi công văn đề nghị tiệm vàng cung cấp tài khoản của nhân viên

10:47 , 18/05/2026
Một ngân hàng trả lãi suất 8,5%/năm cho số tiền gửi từ 500.000 đồng

Một ngân hàng trả lãi suất 8,5%/năm cho số tiền gửi từ 500.000 đồng

10:39 , 18/05/2026
Gửi tiền ở VPBank, SHB, Vietcombank, VietinBank: Có bao nhiêu mới lãi được 20 triệu/tháng?

Gửi tiền ở VPBank, SHB, Vietcombank, VietinBank: Có bao nhiêu mới lãi được 20 triệu/tháng?

10:08 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên