Gửi tiền ở VPBank, SHB, Vietcombank, VietinBank: Có bao nhiêu mới lãi được 20 triệu/tháng?

Với mục tiêu nhận khoảng 20 triệu đồng tiền lãi/tháng khi gửi tiết kiệm ngân hàng, cần gửi bao nhiêu tiền mới được? Câu trả lời tùy thuộc vào ngân hàng bạn chọn cũng như mức lãi suất mà ngân hàng đang niêm yết.

Công thức tính lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi/12.

1. VPBank

Tại VPBank, lãi suất tiết kiệm online hiện được chia theo từng mức tiền gửi.

Lãi suất tiết kiệm tại VPBank

Với kỳ hạn 6 tháng, khách hàng gửi dưới 1 tỉ đồng được hưởng lãi suất 6,0%/năm. Mức lãi suất này tăng lên 6,1%/năm với khoản tiền gửi từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng, 6,2%/năm với khoản gửi từ 3 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng và đạt 6,3%/năm với khoản gửi từ 10 tỉ đồng trở lên.

Trong khi đó, ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất dành cho khoản gửi dưới 1 tỉ đồng là 6,3%/năm. Với tiền gửi từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng, lãi suất là 6,4%/năm. Các khoản gửi từ 3 tỉ đồng trở lên được áp dụng mức 6,5 - 6,6%/năm tùy số dư tiền gửi.

Như vậy, nếu muốn nhận khoảng 20 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng, số tiền cần gửi tại VPBank sẽ thay đổi tùy theo mức lãi suất tương ứng.

Với kỳ hạn 6 tháng, để được nhận 20 triệu tiền lãi/tháng, khách hàng cần gửi 3,87 tỉ đồng.

Với kỳ hạn 12 tháng, để được nhận 20 triệu tiền lãi/tháng, khách hàng cần gửi 3,69 tỉ đồng.

2. SHB

Từ ngày 11.4 đến nay, ngân hàng SHB niêm yết mức lãi suất như sau với hình thức gửi tiết kiệm online:

Lãi suất tiết kiệm tại SHB

Với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 6 - 8 tháng đạt 6,2%/năm, lãi suất kỳ hạn 12 - 13 tháng là 6,5%/năm.

Với hình thức lĩnh lãi định kỳ hàng tháng, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đạt 6,02%/năm, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 6,1%.

Như vậy, với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ:

Kỳ hạn 6 tháng (lãi suất 6,2%/năm): Khách hàng cần gửi khoảng 3,87 tỉ đồng. Sau 6 tháng, tổng số tiền lãi nhận được là 119,97 triệu đồng - tương đương 19,995 triệu đồng/tháng.

Kỳ hạn 12 tháng (lãi suất 6,5%/năm): Khách hàng cần gửi khoảng 3,69 tỉ đồng. Sau một năm, tổng tiền lãi nhận được là 240 triệu đồng - tương đương 20 triệu/tháng.

Với hình thức lĩnh lãi hàng tháng:

Kỳ hạn 6 tháng (lãi suất 6,02%/năm): Khách hàng cần gửi 3,99 tỉ đồng để mỗi tháng nhận 20 triệu đồng tiền lãi.

Kỳ hạn 12 tháng (6,1%/năm): Khách hàng cần gửi 3,93 tỉ đồng để mỗi tháng nhận 20 triệu đồng tiền lãi.

3. Vietcombank

Tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi trực tuyến hiện được niêm yết ở mức 3,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank

Với kỳ hạn 6 tháng và lãi suất 3,5%/năm: Khách hàng cần gửi 6,86 tỉ đồng để nhận khoảng 20 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng.

Trong khi đó, ở kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 5,9%/năm, số tiền cần gửi để có mức lãi 20 triệu đồng/tháng là 4,07 tỉ đồng.

4. VietinBank

Tại VietinBank, lãi suất tiết kiệm được niêm yết ở mức 3,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng đang có lãi suất 5,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại VietinBank

Với kỳ hạn 6 tháng và lãi suất 3,5%/năm, khách hàng cần gửi 6,86 tỉ đồng để nhận 20 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng,

Trong khi đó, nếu gửi kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 5,9%/năm, số tiền cần gửi để đạt mức lãi khoảng 20 triệu đồng/tháng là 4,07 tỉ đồng.