Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 5/2026: Điều chỉnh ở nhiều kỳ hạn, mức cao nhất là bao nhiêu?

Theo biểu lãi suất mới nhất, Techcombank tiếp tục phân hóa lãi suất theo từng nhóm khách hàng gồm Private, Priority, Inspire và khách hàng thường, đồng thời áp dụng mức khác nhau theo quy mô tiền gửi và kênh giao dịch.

Lãi suất tiền gửi tại quầy: Tiền gửi lớn tiếp tục hưởng ưu đãi

Đối với khách hàng thường gửi dưới 1 tỷ đồng tại quầy, lãi suất kỳ hạn ngắn 1–2 tháng hiện ở mức 4,05%/năm, tăng lên 4,35%/năm ở các kỳ hạn 3–5 tháng.

Tại nhóm kỳ hạn từ 6–11 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 6,05%/năm. Kỳ hạn 12 tháng đạt 6,25%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 13–36 tháng giảm còn 5,35%/năm.

Đối với nhóm khách hàng Private có khoản tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên, lãi suất tiếp tục ở mức cao hơn đáng kể. Cụ thể, kỳ hạn 6–11 tháng hiện ở mức 6,4%/năm; kỳ hạn 12 tháng đạt 6,6%/năm; trong khi nhóm kỳ hạn dài từ 13–36 tháng ở mức 5,7%/năm.

So với biểu niêm yết trước đó, Techcombank đã điều chỉnh giảm khoảng 0,1–0,2 điểm % ở một số kỳ hạn dài từ 13 tháng trở lên.

Biểu lãi suất huy động tại quầy Techcombank tháng 5/2026﻿

Lãi suất online tiếp tục cao hơn tại quầy

Tương tự xu hướng chung trên thị trường, tiền gửi Phát Lộc Online vẫn được Techcombank ưu tiên với mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy.

Với nhóm khách hàng thường gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất online kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 4,35%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 4,65%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng tăng lên 6,55%/năm; và kỳ hạn 12 tháng đạt 6,75%/năm.

Ở nhóm khách hàng Private từ 3 tỷ đồng trở lên, lãi suất online tiếp tục duy trì ở vùng cao nhất. Cụ thể, kỳ hạn 6–11 tháng hiện ở mức 6,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng đạt 6,9%/năm; trong khi nhóm kỳ hạn từ 13–36 tháng được niêm yết ở mức 6%/năm.

Như vậy, mức lãi suất cao nhất Techcombank đang áp dụng trong tháng 5/2026 là 6,9%/năm , dành cho khách hàng Private gửi online từ 3 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi online Techcombank tháng 5/2026﻿

Gửi 100 triệu đồng tại Techcombank nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại Techcombank được tính theo công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng (thuộc nhóm khách hàng thường dưới 1 tỷ đồng), nếu gửi tại quầy, kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 4,05%/năm sẽ nhận khoảng 338.000 đồng ; kỳ hạn 3 tháng (4,35%/năm) nhận khoảng 1.087.000 đồng ; kỳ hạn 6 tháng (6,05%/năm) đạt khoảng 3.025.000 đồng ; kỳ hạn 12 tháng (6,25%/năm) mang về khoảng 6.250.000 đồng .

Trong khi đó, nếu gửi online, kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 6,55%/năm mang về khoảng 3.275.000 đồng , còn kỳ hạn 12 tháng (6,75%/năm) đạt khoảng 6.750.000 đồng tiền lãi.