Techcom Life tái định nghĩa bảo hiểm nhân thọ với mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động

Có một sự dịch chuyển đáng chú ý đang diễn ra trong cách người Việt định nghĩa về một cuộc sống tốt. Theo khảo sát mới nhất của Vietnam Report, có tới 55,8% người tiêu dùng Việt Nam dự định tăng chi tiêu cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong năm 2026, đưa sức khỏe trở thành ưu tiên tiêu dùng hàng đầu. Song song đó, quy mô thị trường sức khỏe và wellness Việt Nam đã đạt 19,6 tỷ USD trong năm 2025, với một trong những động lực tăng trưởng chính là sự chuyển dịch sang các biện pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng (IMARC Group, 2025). Cùng lúc, theo Euromonitor International, thị trường chăm sóc sức khỏe tiêu dùng tại Việt Nam tăng trưởng ổn định trong năm 2025, được thúc đẩy bởi quá trình số hóa bệnh viện và xu hướng chủ động thăm khám định kỳ.

Những con số này cùng vẽ nên một bức tranh nhất quán: Người Việt không còn đơn thuần mong kéo dài tuổi thọ – họ muốn sống khỏe, sống ý nghĩa và độc lập trong từng giai đoạn của cuộc đời. Chăm sóc sức khỏe chủ động không còn là khái niệm xa lạ hay đặc quyền của riêng ai – nó đang trở thành phong cách sống bền vững được người Việt ở mọi lứa tuổi ưu tiên. Và trong hành trình đó, bảo hiểm nhân thọ đang dần tái định vị vai trò của mình.

Bảo hiểm nhân thọ: từ "lưới an toàn" thành "người đồng hành" chăm sóc sức khỏe

Nếu trước đây bảo hiểm nhân thọ được hình dung như một giải pháp chi trả khi rủi ro xảy ra, thì hiện nay nó đang vươn mình trở thành một công cụ đồng hành trong hành trình sống khỏe mỗi ngày. Một giải pháp bảo hiểm được thiết kế đúng hướng sẽ không chỉ bảo vệ tài chính trước biến cố, mà còn tạo động lực để khách hàng quan tâm đến sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ và xây dựng lối sống bền vững hơn. Nói cách khác, bảo hiểm không còn đứng ngoài cuộc chơi wellness – nó đang trở thành một mắt xích trong chiến lược "phòng hơn chữa" của mỗi gia đình hiện đại.

Đây cũng là những nguyên lý mà Techcom Life theo đuổi ngay từ khi thành lập: lấy sức khỏe làm cốt lõi, lấy công nghệ làm nền tảng, lấy sự an tâm dài hạn và trải nghiệm của khách hàng làm đích đến. Điều này được hiện thực hóa thông qua hệ giải pháp bảo vệ được xây dựng xoay quanh những nhu cầu trụ cột của cuộc sống.

Gói giải pháp "Vững sức khỏe" kết hợp chăm sóc sức khỏe và dự phòng tài chính

"Vững Sức Khỏe" được thiết kế dành cho những khách hàng mong muốn kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe cao cấp và bảo vệ tài chính toàn diện. Giải pháp mang đến đặc quyền thăm khám tại các bệnh viện hàng đầu, dịch vụ tư vấn bác sĩ 24/7 và kết nối với các chuyên gia y tế trong và ngoài nước. Đồng thời, khách hàng được bảo vệ tài chính lên đến 310% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, cùng quyền lợi bảo vệ trước 127 bệnh lý nghiêm trọng cho cả gia đình. Sự kết hợp giữa quyền lợi chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính là minh chứng rõ nét cho cách Techcom Life tái định nghĩa bảo hiểm: không chỉ chi trả khi biến cố xảy ra, mà đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình sống khỏe và sống an tâm. Đây cũng chính là lời khẳng định cho tầm nhìn dài hạn của Techcom Life trong việc định hình tương lai của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Ba tầng bảo vệ toàn diện, xuyên suốt Chăm sóc – Tư vấn – Tài chính của "Vững sức khỏe"

Trong một thế giới luôn biến động, điều quan trọng không phải là tránh được mọi rủi ro, mà là chủ động sẵn sàng trước sự bất định. Và sự chủ động ấy bắt đầu từ một bước rất đơn giản: hiểu rõ sức khỏe của chính mình để sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Trải nghiệm thay đổi nhận thức sống khỏe với hành trình "Sống trọn vẹn mỗi ngày"

Để đưa triết lý phòng vệ sức khỏe chủ động đó đến gần hơn với khách hàng, từ tháng 2/2026, Techcom Life triển khai hành trình "Sống trọn vẹn mỗi ngày" tới hàng chục nghìn người Việt trên toàn quốc.

Khởi đầu tại Hà Nội và tiếp nối tại Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ và Đà Nẵng, hành trình mang tới mô hình trải nghiệm tích hợp giữa công nghệ, y tế và tài chính, từ kiểm tra sức khỏe bằng công nghệ AI hiện đại, nhận tư vấn y khoa và xây dựng kế hoạch tài chính bảo vệ may đo phù hợp với nhu cầu từng khách hàng.

Điểm khác biệt của hành trình nằm ở khả năng biến dữ liệu thành động lực hành động. Khi trực tiếp nhìn thấy các chỉ số sức khỏe của chính mình và nhận được tư vấn y khoa tin cậy từ bác sĩ, khách hàng trở nên cởi mở hơn trong việc trao đổi về những rủi ro tiềm ẩn và kế hoạch chuẩn bị tài chính cho tương lai. Từ chỗ trì hoãn, họ bắt đầu chủ động. Từ tâm lý đối phó, họ chuyển sang tư duy phòng vệ dài hạn – một sự dịch chuyển quan trọng mà không phải chương trình bảo hiểm nào cũng làm được.

Trải nghiệm liền mạch kết nối công nghệ - tài chính – bảo hiểm và thúc đẩy sống khỏe chủ động

Từ ngày 15/5 đến 2/6/2026, hành trình "Sống trọn vẹn mỗi ngày" tiếp tục "lăn bánh" đến Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Bắc Giang. Việc mở rộng tới nhiều tỉnh thành trên cả nước thể hiện cam kết của Techcom Life trong việc đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chủ động đến với hàng chục nghìn gia đình Việt.