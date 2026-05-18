Thuế thu hồi công văn đề nghị tiệm vàng cung cấp tài khoản của nhân viên

Hôm nay 17/5, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang có Công văn 2012 thông báo thu hồi Công văn 1951 trước đó về việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin.

Theo cơ quan này, do sơ suất trong quá trình soạn thảo và kiểm tra văn bản, Công văn 1951 đã có sai sót, chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật trong quản lý thuế. Việc thu hồi nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất của văn bản hành chính.

Trước đó, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đã gửi văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin liên quan đến người lao động và người thân của chủ doanh nghiệp.

Theo nội dung công văn, yêu cầu này được triển khai trên cơ sở Quyết định số 536 ban hành ngày 6/5 về chuyên đề chống thất thu thuế trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý tại địa phương.

Nhóm đối tượng thuộc diện cung cấp thông tin gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán, trao đổi, gia công và chế tác vàng, bạc, đá quý.

Cơ quan thuế cho biết việc thu thập dữ liệu nhằm phục vụ công tác kiểm soát dòng tiền, từ đó hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường hoặc vi phạm trong quá trình quản lý thuế.

Theo yêu cầu, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin của người lao động đang làm việc tại đơn vị, bao gồm họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ cư trú cùng toàn bộ tài khoản tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng đề nghị bổ sung thông tin về người thân của chủ doanh nghiệp, gồm họ tên, số căn cước công dân, quan hệ với chủ doanh nghiệp, địa chỉ và các tài khoản đang mở tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.



