Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều tối 18/5 bật tăng trở lại

Ghi nhận lúc cuối giờ chiều ngày 18/5, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh so với đầu giờ sáng, xóa sạch mức giảm đầu phiên và quay trở lại cao hơn so với giá đóng cửa hôm qua. Nhiều thương hiệu tăng thêm từ 0,8 – 1,8 triệu đồng/lượng so với mức ghi nhận lúc 9h.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 161,3 – 163,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với đầu giờ sáng, giá mua vào vàng miếng tăng 1,8 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra tăng 1,3 triệu đồng/lượng. So với mức đóng cửa hôm qua, giá mua vào tăng 0,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán tăng 0,3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng và trở về ngang bằng mức đóng cửa hôm qua. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết quanh 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu phiên sáng. So với hôm qua, các thương hiệu này hiện cao hơn khoảng 0,3 – 0,4 triệu đồng/lượng ở vàng nhẫn.

17h30 Giá niêm yết Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 160,3 163,3 161,3 163,8 PNJ 160,8 163,8 161,3 163,8 DOJI 160,8 163,8 161,3 163,8 Bảo Tín Minh Châu 160,8 163,8 161,3 163,8 Bảo Tín Mạnh Hải 160,8 163,8 161,3 163,8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc cuối giờ chiều ở mức 4.537 USD/ounce, gần như đi ngang so với mức đóng cửa tuần trước.

Giá vàng đã tăng trở lại sau khi chạm vùng thấp nhất hơn 1 tháng rưỡi vào đầu phiên sáng, nhưng đà phục hồi vẫn khá hạn chế do thị trường tiếp tục lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com thuộc Jefferies, cho rằng đợt giảm vừa qua của vàng có thể đã chạm ngưỡng kỹ thuật và thị trường hiện chưa sẵn sàng cho một nhịp giảm sâu hơn. Theo ông, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn còn, giúp kim loại quý duy trì được vùng hỗ trợ quan trọng.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng triển vọng chính sách tiền tệ đang trở thành lực cản lớn đối với giá vàng. “Thị trường gần như không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi khả năng tăng lãi suất lại đang được nhắc đến nhiều hơn. Kịch bản lãi suất cao kéo dài là yếu tố bất lợi đối với vàng – tài sản không sinh lợi suất”, ông nói.

Áp lực này xuất hiện trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2025. Nguyên nhân đến từ lo ngại lạm phát gia tăng khi giá năng lượng leo thang do xung đột tại Trung Đông kéo dài. Điều này khiến nhà đầu tư dự báo các ngân hàng trung ương toàn cầu có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá dầu Brent đã vượt 110 USD/thùng khi các nỗ lực chấm dứt xung đột Iran chưa đạt tiến triển rõ ràng. Việc eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng – vẫn bị gián đoạn càng làm gia tăng áp lực lên thị trường dầu mỏ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo khoảng 40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay.

Trong khi đó, một số tổ chức tài chính đã bắt đầu hạ dự báo giá vàng ngắn hạn do nhu cầu đầu tư suy yếu. JPMorgan là một trong những ngân hàng lớn đầu tiên điều chỉnh giảm dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống còn 5.243 USD/ounce, thay vì mức 5.708 USD/ounce trước đó.

Các chuyên gia của JPMorgan cho rằng thị trường vàng vẫn có thể biến động mạnh trong thời gian tới do những diễn biến phức tạp liên quan đến đàm phán địa chính trị và chính sách lãi suất. Tuy nhiên, việc giải quyết được xung đột Mỹ - Iran sẽ là yếu tố quan trọng giúp khôi phục tâm lý và nhu cầu đầu tư đối với vàng.