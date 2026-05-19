Một ngân hàng ít ai nghĩ đến có tỷ lệ nợ xấu gần thấp nhất hệ thống, thấp hơn cả ACB, Techcombank, VietinBank,…

Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng, tổng nợ xấu nội bảng của các nhà băng cuối quý 1/2026 là 292.160 tỷ đồng, tăng hơn 28 nghìn tỷ so với cuối năm 2025, tương đương tăng 10,6%. Chỉ có 3 ngân hàng ghi nhận quy mô nợ xấu sụt giảm là ABBank, VietinBank và Nam A Bank.

Về tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay, 5 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay thấp nhất bao gồm: Vietcombank (0,62%), ABBank (0,82%), ACB (0,97%), VietinBank (1,02%) và Techcombank (1,09%).

Trong đó, Vietcombank, ACB và Techcombank vốn là những gương mặt quen thuộc trong Top 5 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống.

ABBank và VietinBank ghi nhận chất lượng cải thiện mạnh trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Đặc biệt, ABBank gây bất ngờ lớn bởi chỉ cách đây 1 năm, tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này vẫn ở nhóm cao thị trường. Quý 1/2025, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay của nhà băng này là 3,8% và nếu tính theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN thì tỷ lệ nợ xấu là 2,4%.

Đến hiện tại, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay của ABBank chỉ còn 0,82%, thấp hơn cả ACB. Nếu tính theo Thông tư 31, tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này chỉ là 0,5%, thấp nhất thị trường.

Theo ABBank, trong năm 2025 và đầu 2026, ngân hàng đã tập trung triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Bên cạnh việc xử lý nợ xấu cũ, tăng cường hoạt động thu hồi nợ, ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tiêu chí lựa chọn khách hàng thông qua nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình đo lường rủi ro, xếp hạng tín dụng, ứng dụng công nghệ trong cảnh báo sớm và quản lý danh mục khách hàng. Nhờ chiến lược được thực hiện liên tục và xuyên suốt này mà tỷ lệ nợ xấu đã cải thiện ấn tượng. Đặc biệt ngân hàng đã giảm mạnh tốc độ hình thành nợ xấu mới trong mảng cho vay mua nhà và vay tiêu dùng.

Tại ngày 31/3/2026, nợ xấu nội bảng của ABBank là 963 tỷ đồng, chỉ bằng ¼ so với thời điểm cách đó 1 năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn giảm rất mạnh, từ 2.278 tỷ đồng (quý 1/2025) xuống còn 620 tỷ đồng (quý 1/2026).

Cùng với ABBank, VietinBank cũng là một trong những ngân hàng tiếp tục cải thiện tỷ lệ nợ xấu trong quý 1/2026. Theo báo cáo tài chính, nợ xấu nội bảng cuối tháng 3/2026 của nhà băng này là 20.598 tỷ đồng, giảm hơn 1.300 tỷ so với đầu năm, tương đương giảm 6%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay của VietinBank từ mức 1,1% (quý 4/2025) xuống 1,02% (quý 1/2026).

Ngoài ra, một số ngân hàng khác ghi nhận chất lượng chuyển biến tích cực, tỷ lệ nợ xấu giảm trong 3 tháng đầu năm như Nam A Bank, MSB, VIB, NCB.

Ngược lại, 19/27 ngân hàng chứng kiến tỷ lệ nợ xấu tăng lên trong quý 1/2026. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay của toàn bộ 27 ngân hàng là 1,99% (quý 1/2026) so với 1,87% (quý 4/2025).