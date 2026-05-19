Agribank dự kiến chào bán tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa thông qua Nghị quyết số 77/NQ-HĐTV về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026.

Theo đó, Agribank dự kiến phát hành tối đa 150 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 15.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 10 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ. Thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Thời gian chào bán trái phiếu dự kiến từ quý II-III/2026.

Agribank có quyền mua lại 100% khối lượng trái phiếu đã phát hành tại thời điểm tròn 5 (năm) năm trước ngày đáo hạn trái phiếu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan; giá mua lại bằng mệnh giá của trái phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Agribank sử dụng với mục đích: tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành Trái Phiếu), đặc biệt là các dự án trung dài hạn trong các ngành nghề, lĩnh vực dự kiến được liệt kê dưới đây:

Năm 2026, Agribank đặt mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận trước thuế dự kiến 32.500 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo kế hoạch, dư nợ cho vay nền kinh tế tại Agribank dự kiến tăng từ 12%–15%, phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước phân bổ. Nguồn vốn huy động từ dân cư, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá (không bao gồm tiền gửi Kho bạc Nhà nước) cũng được đặt mục tiêu tăng 12%–15%, tương ứng với tốc độ mở rộng tín dụng.

Tổng tài sản được định hướng tăng trưởng tương thích với quy mô nguồn vốn, bao gồm cả vốn thị trường 1 và thị trường 2. Các chỉ tiêu chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ: tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN dưới 1,5%; nợ nhóm 2 dưới 1,5%; và nợ có khả năng mất vốn dưới 1,3%.