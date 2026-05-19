VIB điều chuyển CFO Hồ Vân Long sang vị trí chiến lược cấp cao

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã: VIB) mới thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, từ ngày 18/5, ông Hồ Vân Long thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) để chuyển sang giữ vai trò Giám đốc Chiến lược cấp cao, trực tiếp báo cáo Tổng Giám đốc VIB.

Ông Hồ Vân Long có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và từng làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia. Gia nhập VIB từ năm 2008, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt như Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Giám đốc Trung tâm Phát triển năng lực.

Trước khi về VIB, ông Long từng giữ các vai trò quản lý và chuyên môn tại doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, gồm Kiểm toán viên cao cấp tại Ernst & Young, Giám đốc dự án MIS & ABC kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc tại Techcombank và Trưởng bộ phận Kế toán tài chính tại Heineken.

Ông Hồ Vân Long tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Học viện Tài chính và là thành viên Hiệp hội Kiểm toán viên Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) từ năm 2003.

Về tình hình kinh doanh, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 11.550 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, lên 439.273 tỷ đồng; huy động vốn đạt 415.968 tỷ đồng, tăng 26%; vốn chủ sở hữu đạt 55.369 tỷ đồng, tăng 18%.

VIB cũng lên kế hoạch chia cổ tức tổng tỷ lệ gần 19%, gồm 9% tiền mặt, 9,5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 0,24% cổ phiếu ESOP. Đồng thời, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 331 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 34.040 tỷ đồng lên gần 37.354 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 5.860 tỷ đồng, tăng 27%. Thu nhập ngoài lãi đóng góp khoảng 23% doanh thu, chủ yếu từ hoạt động thẻ, với gần 73.700 thẻ tín dụng mở mới trong quý.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản VIB đạt hơn 564.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng hơn 1%, trong đó cho vay bán lẻ chiếm gần 70% danh mục. Huy động vốn từ khách hàng tăng 7%, CASA tăng 5%.

Các chỉ số an toàn tiếp tục duy trì ở mức ổn định với tỷ lệ nợ xấu 2,13%, CAR theo Basel III trên 12%, LDR ở mức 78% và NSFR đạt 105%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/5, giá cổ phiếu VIB ở mức 15.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt 53.783 tỷ đồng.





