3 quỹ ngoại bán hơn 150 triệu cổ phiếu ACB, nhóm Âu Lạc nâng sở hữu lên 6%

Theo cập nhật mới nhất của Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) về danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ tính đến ngày 18/5, ba quỹ ngoại gồm Smallcap World Fund, Inc., Boardwalk South Limited và VOF PE Holding 5 Limited đều đã giảm mạnh tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu ACB.

So với lần công bố gần nhất vào tháng 7/2024, Smallcap World Fund, Inc. đã hạ sở hữu từ hơn 112 triệu cổ phiếu, tương đương 2,51% vốn điều lệ, xuống còn 76,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,494%.

Trong khi đó, Boardwalk South Limited giảm lượng nắm giữ từ hơn 82,2 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 43 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 0,839%, qua đó không còn nằm trong nhóm cổ đông sở hữu trên 1% vốn tại ACB. Đáng chú ý, VOF PE Holding 5 Limited – quỹ thuộc VinaCapital đã thoái toàn bộ hơn 76,6 triệu cổ phiếu ACB.

Tổng cộng, lượng cổ phiếu mà 3 cổ đông ngoại này bán ra trong thời gian qua lên tới hơn 150 triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, đầu tháng 5, nhóm cổ đông Âu Lạc đã nâng tỉ lệ sở hữu tại ACB lên 6%, tương đương khoảng 308 triệu cổ phiếu.

Âu Lạc hoạt động trong lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế, hiện sở hữu 8 tàu dầu đạt tiêu chuẩn khai thác quốc tế. Doanh nghiệp gắn với tên tuổi bà Ngô Thu Thúy (Rosie Ngô) và ông Nguyễn Đức Hinh.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết nhóm Âu Lạc đã đồng hành với ngân hàng hơn 20 năm và kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng của ACB trong thời gian tới.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 ACB ghi nhận tổng tài sản đạt 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 19.500 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành khoảng 85% kế hoạch năm.