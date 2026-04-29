Quỹ ngoại Phần Lan tăng sở hữu lên hơn 8% vốn tại SHS

Quỹ ngoại đến từ Phần Lan là Pyn Elite Fund (Non-Ucits) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHS, sàn HNX).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 16/4/2026, Pyn Elite Fund đã mua qua sàn thành công 3 triệu cổ phiếu SHS, qua đó tăng sở hữu từ gần 70,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,88%) lên gần 73,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,21%).

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Pyn Elite Fund liên tục thực hiện các giao dịch mua vào cổ phiếu SHS.

Cụ thể, ngày 25/3/2026, mua vào gần 2,9 triệu cổ phiếu SHS; ngày 31/3/2026, tiếp tục mua thêm 15 triệu cổ phiếu SHS bằng phương thức mua cổ phiếu qua sàn.

Đến ngày 1/4/2026, quỹ ngoại này đã mua vào 8 triệu cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, mới đây SHS đã thông qua phương án chào bán và phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán 50 triệu trái phiếu mã SHS2Y202601, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

Trái phiếu sẽ được chào bán trong 1 đợt. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán lên tới 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2026, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Thời gian phân phối dự kiến tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày theo quy định của pháp luật (chưa tính trường hợp gia hạn thời gian phân phối theo quy định, nếu cần).

Đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 7,8%/năm; đối với các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi được tính theo công thức bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 3%/năm.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được SHS sử dụng cho các mục đích sau:

Nguồn: SHS

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2026, SHS mang về doanh thu hoạt động đạt gần 564,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 231,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của SHS giảm 2,9% so với đầu năm, xuống còn hơn 22.367,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả giảm từ 10.429,6 tỷ đồng xuống còn 9.631,5 tỷ đồng.



