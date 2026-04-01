Mở 4 cửa hàng mỗi ngày, Bách Hóa Xanh lãi lớn

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG), CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh - đơn vị chủ quản của chuỗi siêu thị thực phẩm Bách Hóa Xanh ghi nhận khoản đã chuyển lỗ đến ngày 31/3 hơn 383 tỷ đồng. Khoản mục này phát sinh từ việc Bách Hóa Xanh có lãi trong quý đầu năm nay.

Quý 1/2026, MWG ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.757 tỷ trong đó, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) lãi khoảng 2.200 tỷ đồng. Như vậy, phần còn lại khoảng hơn 500 tỷ lợi nhuận đến từ các chuỗi Bách Hóa Xanh, An Khang và AVAKids. Trong đó, Bách Hóa Xanh là mảng kinh doanh có lãi lớn nhất.

Về doanh thu, Bách Hóa Xanh ghi nhận khoảng 13.100 tỷ đồng trong quý 1, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng đến từ cả hai nhóm thực phẩm tươi sống và FMCG.

Bách Hóa Xanh là chuỗi siêu thị chuyên bán lẻ thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu, được MWG đưa vào vận hành từ cuối năm 2015. Chuỗi được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng mới của MWG khi mảng ICT/CE bão hoà. Thực tế, Bách Hóa Xanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này ở chỉ tiêu doanh thu nhưng khá chật vật với mục tiêu lợi nhuận.

Sau khi tái cơ cấu mạnh mẽ giai đoạn 2022-2023, ban lãnh đạo MWG cho biết đã tìm ra “công thức chiến thắng” cho Bách Hóa Xanh. Chuỗi chính thức có lãi từ quý 2/2024 và bắt đầu mở rộng hệ thống trở lại. Từ năm ngoái, Bách Hóa Xanh đã đẩy mạnh việc mở mới các cửa hàng tại miền Trung qua đó tạo bàn đạp để Bắc tiến.

Trong 3 tháng đầu năm nay, Bách Hóa Xanh đã mở mới 280 cửa hàng, khoảng 18% tại miền Bắc và 14% tại miền Trung. Bách Hóa Xanh cho biết, dù bao gồm các điểm bán mới đi vào hoạt động trong tháng 3/2026, nhóm này vẫn ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương trực tiếp ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý đầu tiên.

Quá trình mở rộng của Bách Hóa Xanh vẫn đang diễn ra mạnh mẽ với 120 cửa hàng được mở mới từ đầu tháng 4, tương ứng bình quân 4,4 cửa hàng mỗi ngày. Theo ban lãnh đạo MWG, Bách Hóa Xanh có kế hoạch mở 1.000 cửa hàng mỗi năm từ 2026. Với tốc độ như hiện nay cùng việc cứ mở cửa hàng là có lãi, mục tiêu này được đánh giá có tính khả thi cao, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động dẹp chợ cóc, chợ tạm đang diễn ra nhanh chóng tại các thành phố lớn.

Năm 2026, MWG lên kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 18% và 30% so với năm ngoái. Trong cơ cấu, Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận, tương ứng khoảng 55.500 tỷ đồng doanh thu và 1.800 tỷ đồng lợi nhuận.

Về chiến lược tổng thể, ông Phạm Văn Trọng - CEO Bách Hóa Xanh cho biết, với quy mô thị trường khoảng 60 tỷ USD, chuỗi siêu thị sẽ dồn toàn lực tại Việt Nam và chưa mơ mộng đến Indonesia. "Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thông qua mở rộng cửa hàng, Bách Hóa Xanh hướng tới mục tiêu IPO vào năm 2028", ông Trọng chia sẻ.

Trong chiến lược phát triển của Bách Hóa Xanh, năm 2026 được xác định là cột mốc sống còn để chuẩn bị cho lộ trình IPO và niêm yết độc lập trong vòng 3 năm tới. Để đủ điều kiện niêm yết, Bách Hóa Xanh buộc phải duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhằm bù đắp hết khoản lỗ lũy kế trong quá khứ.