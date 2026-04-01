Mở 4 cửa hàng mỗi ngày, Bách Hóa Xanh lãi lớn

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Linh | 28-04-2026 - 00:08 AM | Thị trường chứng khoán

Quá trình mở rộng của Bách Hóa Xanh vẫn đang diễn ra mạnh mẽ với 120 cửa hàng được mở mới từ đầu tháng 4, tương ứng bình quân hơn 4 cửa hàng mỗi ngày.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG), CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh - đơn vị chủ quản của chuỗi siêu thị thực phẩm Bách Hóa Xanh ghi nhận khoản đã chuyển lỗ đến ngày 31/3 hơn 383 tỷ đồng. Khoản mục này phát sinh từ việc Bách Hóa Xanh có lãi trong quý đầu năm nay.

Quý 1/2026, MWG ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.757 tỷ trong đó, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) lãi khoảng 2.200 tỷ đồng. Như vậy, phần còn lại khoảng hơn 500 tỷ lợi nhuận đến từ các chuỗi Bách Hóa Xanh, An Khang và AVAKids. Trong đó, Bách Hóa Xanh là mảng kinh doanh có lãi lớn nhất.

Về doanh thu, Bách Hóa Xanh ghi nhận khoảng 13.100 tỷ đồng trong quý 1, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng đến từ cả hai nhóm thực phẩm tươi sống và FMCG.

Bách Hóa Xanh là chuỗi siêu thị chuyên bán lẻ thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu, được MWG đưa vào vận hành từ cuối năm 2015. Chuỗi được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng mới của MWG khi mảng ICT/CE bão hoà. Thực tế, Bách Hóa Xanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này ở chỉ tiêu doanh thu nhưng khá chật vật với mục tiêu lợi nhuận.

Sau khi tái cơ cấu mạnh mẽ giai đoạn 2022-2023, ban lãnh đạo MWG cho biết đã tìm ra “công thức chiến thắng” cho Bách Hóa Xanh. Chuỗi chính thức có lãi từ quý 2/2024 và bắt đầu mở rộng hệ thống trở lại. Từ năm ngoái, Bách Hóa Xanh đã đẩy mạnh việc mở mới các cửa hàng tại miền Trung qua đó tạo bàn đạp để Bắc tiến.

Trong 3 tháng đầu năm nay, Bách Hóa Xanh đã mở mới 280 cửa hàng, khoảng 18% tại miền Bắc và 14% tại miền Trung. Bách Hóa Xanh cho biết, dù bao gồm các điểm bán mới đi vào hoạt động trong tháng 3/2026, nhóm này vẫn ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương trực tiếp ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý đầu tiên.

Quá trình mở rộng của Bách Hóa Xanh vẫn đang diễn ra mạnh mẽ với 120 cửa hàng được mở mới từ đầu tháng 4, tương ứng bình quân 4,4 cửa hàng mỗi ngày. Theo ban lãnh đạo MWG, Bách Hóa Xanh có kế hoạch mở 1.000 cửa hàng mỗi năm từ 2026. Với tốc độ như hiện nay cùng việc cứ mở cửa hàng là có lãi, mục tiêu này được đánh giá có tính khả thi cao, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động dẹp chợ cóc, chợ tạm đang diễn ra nhanh chóng tại các thành phố lớn.

Năm 2026, MWG lên kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 18% và 30% so với năm ngoái. Trong cơ cấu, Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận, tương ứng khoảng 55.500 tỷ đồng doanh thu và 1.800 tỷ đồng lợi nhuận.

Về chiến lược tổng thể, ông Phạm Văn Trọng - CEO Bách Hóa Xanh cho biết, với quy mô thị trường khoảng 60 tỷ USD, chuỗi siêu thị sẽ dồn toàn lực tại Việt Nam và chưa mơ mộng đến Indonesia. "Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thông qua mở rộng cửa hàng, Bách Hóa Xanh hướng tới mục tiêu IPO vào năm 2028", ông Trọng chia sẻ.

Trong chiến lược phát triển của Bách Hóa Xanh, năm 2026 được xác định là cột mốc sống còn để chuẩn bị cho lộ trình IPO và niêm yết độc lập trong vòng 3 năm tới. Để đủ điều kiện niêm yết, Bách Hóa Xanh buộc phải duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhằm bù đắp hết khoản lỗ lũy kế trong quá khứ.

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund tăng trưởng ấn tượng trong quý 1

Hé lộ 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund tăng trưởng ấn tượng trong quý 1 Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 27/4-1/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 90%, một ngân hàng chi hơn 3.000 tỷ trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 27/4-1/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 90%, một ngân hàng chi hơn 3.000 tỷ trả cổ tức Nổi bật

Chuyên gia: Đừng nhìn chỉ số để mua, đây là 4 nhóm cổ phiếu có cơ hội "nối sóng" Vingroup

Chuyên gia: Đừng nhìn chỉ số để mua, đây là 4 nhóm cổ phiếu có cơ hội "nối sóng" Vingroup

00:06 , 28/04/2026
FPT cùng 2 mã ngân hàng có thể được các ETF nội “săn lùng” trong kỳ review quý 2

FPT cùng 2 mã ngân hàng có thể được các ETF nội “săn lùng” trong kỳ review quý 2

00:02 , 28/04/2026
Chứng khoán chỉ giao dịch 2 phiên trong tuần này, nhà đầu tư nên làm gì?

Chứng khoán chỉ giao dịch 2 phiên trong tuần này, nhà đầu tư nên làm gì?

22:10 , 27/04/2026
Nhiều doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng

Nhiều doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng

18:41 , 27/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên