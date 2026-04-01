Chuyên gia: Đừng nhìn chỉ số để mua, đây là 4 nhóm cổ phiếu có cơ hội "nối sóng" Vingroup

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi chỉ số VN-Index neo ở vùng cao nhờ sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền có dấu hiệu tập trung quá mức và chưa lan tỏa đồng đều. Đây là thời điểm nhà đầu tư cần đánh giá lại sức bền của nền giá cổ phiếu trước áp lực chốt lời ngắn hạn.

Khó tránh khỏi rung lắc trong ngắn hạn﻿

Đánh giá về diễn biến thị trường, ông Lương Duy Phước - Giám đốc Nghiên cứu Thị trường Chứng khoán Kafi cho rằng rủi ro điều chỉnh sâu hiện tại không quá cao, nhưng áp lực rung lắc ngắn hạn là khó tránh khỏi. Nhìn vào chỉ số chung, thị trường có vẻ đã tăng mạnh, song mức tăng này chưa thực sự lan tỏa đều. Sự đóng góp lớn của nhóm Vingroup đóng vai trò then chốt trong việc giữ VN-Index ở vùng cao, trong khi nhiều cổ phiếu khác thực tế vẫn đang trong trạng thái tích lũy, đi ngang hoặc giằng co trong nền giá.

Chuyên gia từ Kafi nhấn mạnh, áp lực điều chỉnh nếu xảy ra sẽ thể hiện rõ nét hơn ở chỉ số, đặc biệt nếu nhóm vốn hóa lớn chững lại. Ngược lại, do phần lớn các mã khác chưa tăng quá nóng, rủi ro giảm sâu (downside risk) cho danh mục chung không quá lớn. Đặc trưng chính của giai đoạn này là sự phân hóa mạnh mẽ thay vì một nhịp giảm đồng loạt trên diện rộng.

Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn hấp thụ thông tin từ kết quả kinh doanh quý I và mùa Đại hội đồng cổ đông. Điều này tạo ra một nghịch lý: chỉ số có thể diễn biến tích cực nhưng danh mục thực tế của nhiều nhà đầu tư chưa chắc đã ghi nhận mức lãi tương ứng.

Theo ông Phước, rủi ro lớn nhất nằm ở hiện tượng dòng tiền tập trung quá mức vào một nhóm cổ phiếu đơn lẻ. Khi nhà đầu tư dồn sự chú ý vào nhóm Vingroup mà dòng tiền chưa luân phiên rõ rệt sang các ngành khác, thị trường sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Nếu nhóm Vingroup chững lại trong khi các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản hay Đầu tư công chưa kịp nối nhịp dẫn dắt, VN-Index sẽ chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn ngay cả khi bức tranh chung của các cổ phiếu riêng lẻ chưa hẳn xấu.

Về quan điểm "Sell in May", chuyên gia cho rằng không nên coi đây là một quy luật cứng nhắc. Bối cảnh tháng 5 thường là giai đoạn thị trường đi qua "vùng trũng" thông tin sau mùa báo cáo tài chính, khiến các yếu tố hỗ trợ (catalyst) bắt đầu mỏng dần. Khi thiếu động lực mới và chỉ số đã tăng nhờ các mã trụ, áp lực chốt lời ngắn hạn là điều bình thường.

Tháng 5 sẽ là giai đoạn kiểm định sức bền của dòng tiền. Nếu thanh khoản duy trì tốt và dòng tiền lan tỏa sang các nhóm ngành khác, rủi ro "Sell in May" sẽ không đáng ngại. Do mặt bằng chung của thị trường hiện tại không quá cao (ngoại trừ một số cổ phiếu trụ), hiệu ứng này khó có thể khiến thị trường sụt giảm quá sâu.

Nhóm cổ phiếu nào sẽ nối sóng sau Vingroup?﻿

Trong các nhịp rung lắc, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên chú ý đến những cổ phiếu giữ được nền giá tích lũy. Dấu hiệu tích cực là khi VN-Index điều chỉnh nhưng cổ phiếu vẫn đi ngang, thanh khoản bán không tăng mạnh và biên độ dao động hẹp dần, cho thấy lực cung đang được hấp thụ tốt.

Bên cạnh yếu tố dòng tiền, nhà đầu tư cần bám sát câu chuyện chính sách. Dòng tiền nếu rời khỏi nhóm cổ phiếu "hot" thường sẽ tìm đến các nhóm ngành gắn với kỳ vọng tăng trưởng của nền kinh tế như: Đầu tư công, Xây dựng – Vật liệu xây dựng, Ngân hàng, Chứng khoán hoặc các nhóm hưởng lợi từ cải cách chính sách và nâng hạng thị trường.

Chuyên gia từ Kafi đưa ra lời khuyên: Nhà đầu tư không cần đứng ngoài hoàn toàn nhưng tránh mua đuổi khi chỉ số đang được kéo mạnh bởi các mã vốn hóa lớn. Chiến lược phù hợp là giải ngân từng phần vào các cổ phiếu giữ nền tốt, không giảm sâu khi thị trường rung lắc. " Ngắn gọn lại, giai đoạn này không nên mua theo chỉ số mà hãy chọn cổ phiếu có nền tảng tốt, câu chuyện rõ ràng và có khả năng hút dòng tiền kế tiếp ", ông Phước kết luận.