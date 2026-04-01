Hé lộ 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund tăng trưởng ấn tượng trong quý 1

5 cổ phiếu top danh mục ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng

Trong bức thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, nhà điều hành quỹ Pyn Elite Fund cho biết đã có 238 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam công bố kết quả kinh doanh, với mức tăng trưởng lợi nhuận gộp đạt 43% so với cùng kỳ.

Dù nhóm này mới chỉ chiếm khoảng 17% tổng quy mô thị trường, nhưng quỹ ngoại này đánh giá có thể kỳ vọng vào một năm tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết nói chung.

Đáng chú ý, 5 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của PYN Elite Fund (tổng tỷ trọng 47%) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình 54%.

Trong đó, Sacombank (STB) (chiếm 15% danh mục) cho biết lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt khoảng 3.572 tỷ đồng. Lợi nhuận không tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng cải thiện đáng kể so với quý IV. Thêm nữa, tại đại hội, lãnh đạo cũng thông tin quá trình tái cơ cấu dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2026.

Hoà Phát (HPG) , với tỷ trọng 14% danh mục ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận lên tới +171% so với cùng kỳ. Dù có bao gồm một khoản thu nhập bất thường, nhưng ngay cả khi loại trừ yếu tố này, kết quả vẫn rất ấn tượng. Công ty cũng đưa ra triển vọng tăng trưởng mạnh cho năm 2026 và điều kiện kinh doanh thuận lợi trong giai đoạn 2026–2030.

Thế giới di động (MWG) (10%): Lợi nhuận quý 1 của Thế Giới Di Động gây ấn tượng mạnh khi tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. FPT (8%) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1 đạt +14%. FPT cho biết kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2026 ở mức tích cực, với lượng đơn hàng đang có xu hướng cải thiện.

Cũng nằm trong top danh mục của Pyn Elite Fund, số liệu sơ bộ quý 1 của Vietnam Airlines (HVN) cho thấy lợi nhuận tăng trưởng khoảng 10%, dù nền so sánh cùng kỳ năm trước đã ở mức cao. Người đứng đầu quỹ Pyn Elite nhấn mạnh, hãng hàng không này hưởng lợi từ nhu cầu đi lại tăng lên trong bối cảnh xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, sang quý II, chi phí nhiên liệu bay tăng mạnh sẽ tạo áp lực lớn lên lợi nhuận, dù kỳ vọng tình hình sẽ dần ổn định khi hòa bình được thiết lập trở lại.

﻿Dù vậy, tính đến hết ngày 23/4, giá trị tài sản ròng (NAV) giảm khoảng 2,7%, trong khi VN-Index bật tăng cùng giai đoạn.

Theo Pyn Elite Fund, ﻿thị trường vẫn chưa quay lại các mức trước khi xảy ra xung đột Iran. Trong vài tuần gần đây, nhà đầu tư gần như không phản ứng với các kết quả kinh doanh tích cực, thay vào đó lựa chọn chờ đợi diễn biến chiến sự, đồng thời tập trung giao dịch các cổ phiếu thuộc Vingroup – nhóm có tỷ trọng lớn trong chỉ số.

Dù vậy, Pyn Elite Fund trong một chia sẻ mới đây cho rằng định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức thấp. Hệ số P/E của VN-Index dự phóng vào năm 2027 là 10,4. Cần lưu ý rằng con số này bao gồm cả các cổ phiếu đã đẩy chỉ số VN tăng mạnh năm ngoái, trong đó có cổ phiếu Vingroup, khiến chỉ số P/E của thị trường chứng khoán trở nên đắt hơn.

“Nếu không tính 4 cổ phiếu của Vingroup, chỉ số P/E dự phóng của VN-Index là 9,9 cho năm 2026 và 8,2 cho năm 2027. Chúng tôi tin tưởng vào sự tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết, khi các dự án cơ sở hạ tầng nhà nước kích thích nhu cầu trong nước và đẩy nhanh đầu tư của khu vực tư nhân” , ông Petri Deryng chia sẻ.