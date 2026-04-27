Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường vàng bước vào giai đoạn tích lũy, vai trò trú ẩn vẫn được củng cố

Theo Nhật Đức | 27-04-2026 - 17:07 PM | Thị trường chứng khoán

Dù thị trường vàng bước vào giai đoạn tích lũy và giao dịch kém sôi động hơn, vai trò tài sản trú ẩn an toàn của vàng vẫn được củng cố trong bối cảnh rủi ro kinh tế và địa chính trị gia tăng.

Theo phân tích từ Kitco News, sau giai đoạn tăng nóng và thu hút sự quan tâm mạnh mẽ đầu năm, thị trường vàng đang bước vào trạng thái tích lũy với giao dịch trầm lắng hơn. Giá vàng dao động trong vùng 4.600-4.900 USD/ounce thời gian gần đây cho thấy thị trường đang thiếu động lực bứt phá ngắn hạn, dù các yếu tố hỗ trợ như bất ổn địa chính trị và lo ngại kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu.

Áp lực lạm phát quay trở lại khiến kỳ vọng lãi suất tăng lên, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng và hạn chế lực mua mạnh. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, vàng vẫn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trung lập về địa chính trị, khiến giới đầu tư cũng thận trọng với các cược giá xuống.

Diễn biến trầm lắng hiện nay không phản ánh sự suy yếu của thị trường, mà cho thấy vai trò của vàng đang thay đổi. Dù biến động giá tương đối hạn chế, vàng tiếp tục đóng vai trò “neo” ổn định trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu xuất hiện nhiều áp lực. Giai đoạn tích lũy hiện tại phản ánh sự chuyển dịch trong cách vàng được sử dụng cũng như cơ cấu người mua trên thị trường.

Sau thời gian biến động mạnh, giá vàng thế giới hiện đang đi vào chu kỳ tích lũy.

Đáng chú ý, các sáng kiến gần đây liên quan đến Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA) và Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) tiếp tục thúc đẩy việc phân loại vàng là tài sản thanh khoản chất lượng cao (HQLA). Nếu được công nhận, vàng có thể được xếp ngang hàng với tiền mặt và trái phiếu chính phủ về mặt tiêu chuẩn quản lý.

Dù quy chế này chưa chính thức hoàn tất, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương cho thấy thị trường dường như đang hành xử như điều đó đã trở thành hiện thực. Việc khu vực chính thức liên tục tích lũy vàng trong nhiều năm qua phản ánh sự thận trọng ngày càng lớn đối với các tài sản dự trữ truyền thống.

Dù đã điều chỉnh so với các đỉnh lịch sử ghi nhận hồi tháng 1, giá vàng vẫn neo ở vùng cao và nhu cầu toàn cầu duy trì khả quan. Nhiều phân tích gần đây tập trung vào khoảng cách ngày càng lớn giữa định giá tài sản và rủi ro nền tảng, đặc biệt ở thị trường cổ phiếu và nợ công.

Cùng với đó, những rạn nứt địa chính trị tiếp tục được xem là nguy cơ chưa được phản ánh đầy đủ đối với ổn định kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, vàng ngày càng được nhìn nhận không chỉ như công cụ phòng vệ trước một kịch bản kinh tế riêng lẻ, mà còn như “bảo hiểm” trước rủi ro hệ thống diện rộng.

Xu hướng này thể hiện rõ qua hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, nổi bật là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Trong tháng 3, khi giá vàng ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc lại đẩy mạnh mua vàng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm.

Điều này cho thấy các nhịp giảm giá đang được coi là cơ hội tích lũy thay vì tín hiệu cảnh báo, qua đó góp phần lý giải vì sao vàng vẫn giữ được mặt bằng giá cao dù đà tăng chững lại.

Xét trong dài hạn, vàng vẫn duy trì vai trò đa dạng hóa danh mục đầu tư, bất chấp biến động ngắn hạn đôi lúc làm gián đoạn tương quan với các nhóm tài sản khác. Việc không mang lại lợi suất, trong góc nhìn dài hạn, không hẳn là bất lợi lớn như trong các chu kỳ bị chi phối bởi lãi suất.

Khác với phần lớn tài sản tài chính, vàng không mang rủi ro đối tác, yếu tố được đánh giá cao hơn trong những giai đoạn bất định hệ thống.

Giai đoạn tích lũy hiện nay vì thế chưa cho thấy sức hấp dẫn nền tảng của vàng suy giảm. Ngược lại, thị trường đang hấp thụ mặt bằng giá cao mà chưa tạo ra áp lực bán đáng kể, cho thấy các nhà đầu tư dài hạn vẫn chi phối xu hướng. Sự trở lại của trạng thái giao dịch lặng sóng và đi ngang có thể phản ánh tính ổn định của thị trường hơn là dấu hiệu trì trệ.﻿

Theo Nhật Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Đại gia" Việt Nam vừa đổ thêm tiền vào Indonesia, "giấc mơ" số 1 Đông Nam Á ngày càng gần

Một doanh nghiệp vàng chuẩn bị IPO "tham chiến" sân chơi bạc vật chất

Phân lân Văn Điển bị nhắc nhở vì chậm công bố liên quan BCTC quý I/2026
12:47 , 27/04/2026

12:47 , 27/04/2026
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên