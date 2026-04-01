“Đại gia” Việt Nam vừa đổ thêm tiền vào Indonesia, “giấc mơ” số 1 Đông Nam Á ngày càng gần

Trong chiến lược 2026-2030, MWG đặt mục tiêu trở thành đế chế bán lẻ số 1 Đông Nam Á và EraBlue là một trong những mắt xích quan trọng để hiện thực hoá “giấc mơ” này.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên doanh trong kỳ đạt hơn 9 tỷ đồng. Con số này đến từ EraBlue - chuỗi điện máy tại Indonesia do MWG và Erafone (thuộc Tập đoàn Erajaya) góp vốn thành lập. Tại ngày 31/3, MWG nắm 45% vốn của liên doanh này. Ước tính trong quý 1, EraBlue lãi khoảng 20 tỷ đồng.

Trong bối cảnh, EraBlue đang kinh doanh khởi sắc, MWG đã rót thêm hơn 122 tỷ đồng vào liên doanh này trong quý đầu năm, qua đó nâng tổng vốn đầu tư lên gần 514 tỷ đồng. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư ở mức 503 tỷ đồng tại ngày 31/3, tương ứng phần lỗ luỹ kế từ liên doanh ghi nhận về MWG vào khoảng 11 tỷ đồng. Ước tính, EraBlue còn lỗ luỹ kế khoảng hơn 24 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, chuỗi bán lẻ tại Indonesia ghi nhận doanh thu 906 tỷ IDR (khoảng 1.400 tỷ đồng). Doanh thu bình quân cửa hàng ở Indonesia đang gấp 1,5-2,6 lần cửa hàng cùng quy mô ở Việt Nam. Đáng chú ý, EraBlue dự kiến xóa lỗ lũy kế vào quý 3/2026. Với tình hình kinh doanh hiện tại, kế hoạch này có tính khả thi cao.

Trong chiến lược 2026-2030, MWG đặt mục tiêu trở thành đế chế bán lẻ số 1 Đông Nam Á và EraBlue là một trong những mắt xích quan trọng để hiện thực hoá “giấc mơ” này. EraBlue hiện có 212 cửa hàng, đặt mục tiêu lên 500 cửa hàng vào 2027 và 1.000 vào năm 2030.

Tại buổi họp nhà đầu tư trước đó, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc MWG cho biết tập đoàn đang tập trung vào việc mở rộng chuỗi Era Blue. Dự kiến trong năm 2026 chuỗi sẽ tăng lên 300 cửa hàng và quá trình mở rộng mạnh mẽ vẫn sẽ tiếp diễn.

Tổng Giám đốc MWG nhấn mạnh Indonesia là một thị trường rất lớn, với quy mô dân số hơn 3 lần so với Việt Nam. Tuy nhiên, thị phần của EraBlue hiện còn rất nhỏ, do đó tiềm năng phát triển tại Indonesia còn rất lớn. Vì vậy, đội ngũ sẽ cần tập trung nhiều hơn và mạnh mẽ hơn cho việc phát triển tại thị trường này.

