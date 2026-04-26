Lợi nhuận PV OIL (OIL) bùng nổ đầu năm, nhưng rủi ro giá dầu đảo chiều vẫn hiện hữu

Theo Mạnh Hùng | 26-04-2026 - 16:06 PM | Thị trường chứng khoán

Lợi nhuận PV OIL (OIL) bùng nổ đầu năm, nhưng rủi ro giá dầu đảo chiều vẫn hiện hữu

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (UPCoM: OIL) vừa công bố bức tranh kinh doanh quý I/2026 với mức tăng trưởng đột biến, song triển vọng cả năm vẫn đối mặt nhiều biến số từ thị trường năng lượng.

Theo báo cáo cập nhật nhanh của ACBS, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của PV OIL đạt gần 600 tỷ đồng, tăng tới 14,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ việc doanh nghiệp tận dụng được nguồn hàng tồn kho giá rẻ trong bối cảnh giá bán lẻ xăng dầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, diễn biến thuận lợi này không kéo dài. Bước sang tháng 4, xu hướng giảm của giá xăng dầu đã bắt đầu tạo áp lực ngược lên biên lợi nhuận. Lũy kế 4 tháng đầu năm, PV OIL ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 196 tỷ đồng, với doanh thu đạt 70.700 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ đồng, tương đương năm trước, và lợi nhuận trước thuế 820 tỷ đồng, tăng hơn 25%. Tuy vậy, kế hoạch này chưa bao gồm khoản trích lập dự phòng khoảng 150 tỷ đồng cho dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ – yếu tố có thể khiến lợi nhuận thực tế bị thu hẹp.

Để đảm bảo nguồn cung, PV OIL cho biết đã chủ động làm việc với các nhà máy lọc dầu trong nước như Dung Quất và Nghi Sơn, đồng thời mở rộng tìm kiếm nguồn nhập khẩu từ khu vực. Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh pha chế và phân phối nhiên liệu sinh học E5, E10 nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Một điểm sáng đáng chú ý là mảng nhiên liệu bay Jet A1. PV OIL kỳ vọng sẽ được cấp phép bán lẻ tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Phú Quốc trong năm nay, qua đó mở ra dư địa tăng trưởng mới.

Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hợp tác với VinFast trong việc triển khai trạm sạc xe điện, hiện đã phủ khoảng 600/1.000 cửa hàng xăng dầu. Mô hình trạm dừng nghỉ kết hợp trên cao tốc cũng đang được thúc đẩy nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh trên mỗi điểm bán.

Về chiến lược dài hạn, PV OIL dự kiến hoàn tất trích lập cho dự án nhiên liệu sinh học trong năm 2026. Sau đó, doanh nghiệp có thể xúc tiến kế hoạch chuyển niêm yết từ UPCoM sang HoSE vào năm 2027 – một bước đi được kỳ vọng giúp nâng cao tính minh bạch và thanh khoản cổ phiếu.

Dù ghi nhận kết quả ấn tượng trong quý đầu năm, ACBS cho rằng đây chưa phải cơ sở vững chắc để đánh giá triển vọng cả năm. Ngành kinh doanh xăng dầu vốn chịu ảnh hưởng lớn từ biến động giá dầu thế giới – yếu tố đang diễn biến khó lường. Lợi nhuận có thể đảo chiều nhanh chóng nếu giá dầu tiếp tục xu hướng giảm.

Cổ phiếu OIL đã "bốc hơi" gần 38% thị giá từ đỉnh hồi đầu tháng 3/2026.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 24/4, giá cổ phiếu OIL ở mức 14.700 đồng/cổ phiếu, tăng 0,68% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 1,8 triệu đơn vị.

Đây là vùng giá thấp nhất của mã cổ phiếu dầu khí này trong vòng hơn 3 tháng qua. So đỉnh giá hồi tháng đầu tháng 3, cổ phiếu OIL đã có nhịp điều chỉnh ngắn hạn “bốc hơi” gần 38% thị giá, tương ứng đà giảm 8.900 đồng/cổ phiếu.

Đà giảm mạnh này khiến vốn hóa thị trường của PV OIL rơi về mức 15.203 tỷ đồng.

Theo Mạnh Hùng

Nhịp Sống Thị Trường

Một doanh nghiệp vàng chuẩn bị IPO "tham chiến" sân chơi bạc vật chất

Một doanh nghiệp vàng chuẩn bị IPO “tham chiến” sân chơi bạc vật chất Nổi bật

Khối ngoại bán ròng gần 5.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong tuần 20-24/4, mã nào là tâm điểm "xả" hàng?

Khối ngoại bán ròng gần 5.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong tuần 20-24/4, mã nào là tâm điểm "xả" hàng? Nổi bật

Xuất hiện trang Facebook mạo danh Bộ Tài chính nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Xuất hiện trang Facebook mạo danh Bộ Tài chính nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VIDEO: Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện hồi sinh ngân hàng Đông Á thành Vikki Bank

VIDEO: Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện hồi sinh ngân hàng Đông Á thành Vikki Bank

Người mua vàng lỗ nặng

Người mua vàng lỗ nặng

Cổ đông 'quay lưng', doanh nghiệp đại hội bất thành

Cổ đông 'quay lưng', doanh nghiệp đại hội bất thành

