Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện trang Facebook mạo danh Bộ Tài chính nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PV | 26-04-2026 - 16:03 PM | Thị trường chứng khoán

Công an TP.Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện các trang Facebook mạo danh Bộ Tài chính, quảng cáo hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hà Nội, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook mạo danh Bộ Tài Chính đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân bị lừa đảo trên mạng, truy thu tiền bị lừa.

Theo đó, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng giới thiệu sẽ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa với thủ tục nhanh chóng, cam kết 100% lấy lại được tiền lừa đảo.

Xuất hiện trang Facebook mạo danh Bộ Tài chính nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Trang Facebook giả mạo Bộ Tài chính. Nguồn: Công an TP.Hà Nội

Thay vì đến cơ quan Công an trình báo, nhiều người bị lừa lại lên mạng xã hội để tìm kiếm trang mạng hỗ trợ lấy lại tiền. Nhiều người do nhầm lẫn, nghĩ rằng trang ghi thông tin Bộ Tài Chính hỗ trợ lấy lại tiền là trang uy tín nên đã liên hệ.

Lúc này, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền để hỗ trợ. Nhiều nạn nhân đã bị lừa, nay lại tiếp tục “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo và chuyển tiền.

Xuất hiện trang Facebook mạo danh Bộ Tài chính nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Kiếm tra thông tin minh bạch của Trang. Nguồn: Công an TP.Hà Nội

Trước thực trạng nêu trên, Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác trước những trang Facebook giả mạo này. Tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... trên không gian mạng; không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn, làm hồ sơ thu hồi tiền.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân nên đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp vàng chuẩn bị IPO “tham chiến” sân chơi bạc vật chất

Khối ngoại bán ròng gần 5.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong tuần 20-24/4, mã nào là tâm điểm "xả" hàng?

VIDEO: Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện hồi sinh ngân hàng Đông Á thành Vikki Bank

16:02 , 26/04/2026
Người mua vàng lỗ nặng

13:21 , 26/04/2026
Cổ đông 'quay lưng', doanh nghiệp đại hội bất thành

13:00 , 26/04/2026
Chuyên gia cảnh báo: Giá vàng sẽ còn giảm nếu kịch bản này xảy ra

11:01 , 26/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên