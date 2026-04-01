Một doanh nghiệp vàng chuẩn bị IPO “tham chiến” sân chơi bạc vật chất

Thị trường kim loại quý trong nước tiếp tục ghi nhận những động thái đáng chú ý khi các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở vàng mà bắt đầu mở rộng sang các sản phẩm mới.

Mới đây, Bảo Tín Mạnh Hải – một thương hiệu vàng quen thuộc – đã công bố kế hoạch triển khai sản phẩm bạc tích lũy trên toàn hệ thống.

Theo thông báo trên fanpage chính thức, doanh nghiệp này sẽ mở bán dòng sản phẩm bạc tích lũy trên toàn hệ thống cửa hàng từ ngày 28/4/2026. Đây được xem là bước đi mở rộng danh mục sản phẩm sang phân khúc bạc – một thị trường còn nhiều dư địa tại Việt Nam.

Cụ thể, các sản phẩm ra mắt lần này bao gồm dòng 999 Ngân Gia Bảo Đông Sơn và bộ sưu tập Ngân Gia Bảo Tứ Quý Thịnh Vượng, được doanh nghiệp giới thiệu là kết quả của quá trình nghiên cứu và phát triển trong thời gian dài. Định vị là sản phẩm “bạc tích lũy”, dòng sản phẩm mới được kỳ vọng hướng tới nhu cầu đầu tư – tích trữ bên cạnh yếu tố trang sức truyền thống.

Trên thị trường quốc tế, bạc từ lâu đã được xem là một kênh đầu tư song hành với vàng, với nhiều sản phẩm tài chính phát triển như hợp đồng tương lai hay các quỹ ETF bạc. Tuy nhiên tại Việt Nam, thị trường này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, chủ yếu tập trung vào sản phẩm vật chất với sự tham gia của một vài doanh nghiệp như Phú Quý, Doji...

Việc một doanh nghiệp vàng tham gia sâu hơn vào “sân chơi” bạc, đặc biệt dưới hình thức sản phẩm tích lũy, được đánh giá có thể góp phần định hình lại thị trường và gia tăng mức độ cạnh tranh trong ngành kim loại quý thời gian tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp được cho là đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO, qua đó thu hút thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động kinh doanh.

﻿Đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 165% so với cùng kỳ

Ban lãnh đạo Bảo Tín Mạnh Hải đặt tầm nhìn đưa doanh nghiệp trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, hướng tới vị thế chuỗi bán lẻ vàng 24K lớn nhất Việt Nam. Về kế hoạch kinh doanh, Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 dự kiến đạt hơn 74.000 tỷ đồng, tăng 165% so với năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt hơn 1.574 tỷ đồng, tăng 103%.

Bám sát định hướng mở rộng này, trong năm 2026 Bảo Tín Mạnh Hải dự kiến mở mới 68 cửa hàng, nâng tổng số lên khoảng 80 điểm bán trên toàn quốc. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình dài hạn, hướng tới mục tiêu sở hữu khoảng 450 cửa hàng vào năm 2030, phục vụ hàng triệu khách hàng.

Về chính sách cổ đông, công ty dự kiến duy trì mức chi trả hấp dẫn với cổ tức tiền mặt 50% mệnh giá, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô hơn 40 triệu cổ phiếu cũng được trình cổ đông thông qua, dự kiến nâng vốn điều lệ lên khoảng 1.000 tỷ đồng trong năm 2026.

