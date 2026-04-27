Phân lân Văn Điển bị nhắc nhở vì chậm công bố liên quan BCTC quý I/2026

Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, MCK: VAF) nhắc nhở liên quan đến công bố thông tin.

Theo đó, ngày 23/4/2026, HoSE nhận được BCTC quý I/2026 của Phân lân Văn Điển và đến ngày 24/4/2026 tiếp tục nhận được công bố thông tin giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2026 có chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, VAF đã chậm công bố thông tin BCTC quý I/2026 (tiếng Việt và tiếng Anh); giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

HoSE nhắc nhở Phân lân Văn Điển khẩn trưởng công bố thông tin BCTC quý I/2026 bằng tiếng Anh và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, trung tuần tháng 3/2026, HoSE cũng có văn bản gửi Phân lân Văn Điển liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, cổ phiếu VAF hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 142/QÐSGDHCM ngày 13/3/2025 của Tổng Giám đốc HoSE.

Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính (BCTC) năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2023 và 2024) của Phân lân Văn Điển.

Ngày 16/3/2026, HoSE nhận được BCTC kiểm toán năm 2025 của công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Theo đó, tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC của công ty.

Như vậy, tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm của Phân lân Văn Điển trong 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025).

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cổ phiếu VAF đã rơi vào trường hợp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Do đó, HoSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VAF của Phân lân Văn Điển theo quy định đã nêu trên.