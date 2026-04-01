Thế Giới Di Động đem 48.000 tỷ gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu, cho vay, bất ngờ số tiền lãi thu được mỗi ngày

Theo BCTC quý 1/2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư tài chính trong những tháng đầu năm 2026. Số dư tiền, tương đương tiền, tiền gửi, đầu tư trái phiếu và cho vay tính đến ngày 31/3 ở mức trên 48.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức kỷ lục ghi nhận cuối năm ngoái.

Trong đó, tổng giá trị khoản mục đầu tư trái phiếu và phải thu từ cho vay của Thế Giới Di Động thời điểm cuối quý 1 ở mức trên 21.800 tỷ đồng, giảm khoảng 700 tỷ so với đầu năm. Chiều ngược lại, số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn lại tăng khoảng 300 tỷ lên gần 26.300 tỷ đồng.

Việc phân bổ một lượng tiền lớn vào hoạt động đầu tư tài chính có tính chất rủi ro cao - lợi nhuận cao giúp Thế Giới Di Động tối ưu hoá dòng tiền. Hoạt động này đã được doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài thực hiện thăm dò từ cuối năm 2022 và bắt đầu được chú trọng từ năm 2024. Đáng chú ý, hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính liên tục được cải thiện đáng kể.

Trong quý đầu năm 2026, Thế Giới Di Động ghi nhận lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu cao kỷ lục hơn 800 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các chi phí liên quan đến lãi vay và thu xếp khoản vay cũng tăng 28% so với quý 1/2025, lên 420 tỷ đồng, chủ yếu do mặt bằng lãi suất nhích lên.

Kết quả, hoạt động “buôn tiền” mang về cho doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài gần hơn 380 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính bình quân mỗi ngày trong quý đầu năm, Thế Giới Di Động lãi ròng hơn 4 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư tài chính .

Con số này thực tế còn chưa phản ánh hết hiệu quả “buôn tiền” do một phần chi phí lãi vay là để phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đầu tư tài chính hiệu quả cũng góp phần vào kết quả kinh doanh chung đầy khởi sắc của Thế Giới Di Động. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 lập kỷ lục 2.758 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ 2025.

Năm 2026, Thê Giới Di Động lên kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 18% và 30% so với năm ngoái. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện 25% kế hoạch doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.