Lịch chốt quyền cổ tức tuần 27/4-1/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 90%, một ngân hàng chi hơn 3.000 tỷ trả cổ tức

Mai Chi | 27-04-2026 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

Tuần này có 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 90% và thấp nhất là 9%.

Theo thống kê, có 3 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 27/4– 1/5. Tuần này có 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 90% và thấp nhất là 9%.

﻿Ngày 29/4 tới đây sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – sàn HOSE) chia trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 9.000 đồng.

Với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là hơn 3.404 triệu cổ phiếu, VIB sẽ phải chi tương ứng khoảng 3.063,6 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/4, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 3/6.

Ngoài kế hoạch chia cổ tức trên, tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 mới đây, VIB cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 34.040 tỷ đồng lên tối đa 37.354 tỷ đồng, tương đương tăng 9,74%, qua hai hình thức.

Ngày 4/5 tới, CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 90%, tương đương 9.000 đồng/cp. Với hơn 8,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi gần 77 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Ngày thanh toán là ngày 19/5 tới đây.

Đáng chú ý, mức cổ tức này gây bất ngờ lớn khi kế hoạch ban đầu được ĐHĐCĐ thông qua là không chia cổ tức. Đây cũng là mức chi trả cao nhất trong lịch sử của TJC, vượt xa thông lệ trước đây khi cổ tức tiền mặt chỉ dao động quanh 10%/năm, cao nhất từng ghi nhận là 20% vào năm 2008.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

