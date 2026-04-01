FPT cùng 2 mã ngân hàng có thể được các ETF nội “săn lùng” trong kỳ review quý 2

Ngày 20/04/2026, VNDiamond đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý 2/2026. Ngày danh mục mới có hiệu lực là ngày 4/5/2026. Cũng trong tháng 4, HOSE đã công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số VN30 và VNFin Lead cho kỳ quý 2/2026.

Cụ thể, đối với chỉ số VNDiamond , cổ phiếu KDH bị đưa vào danh sách chờ loại do không còn đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu (FOL) ở mức 65%. Ngoài thay đổi này, kỳ rà soát không ghi nhận thêm cổ phiếu mới nào được bổ sung vào rổ chỉ số.

Hiện tại, chỉ số VNDiamond đang được theo dõi bởi 5 quỹ ETF, bao gồm FUEBFVND với quy mô khoảng 2,1 triệu USD, FUEVFVND khoảng 454 triệu USD, FUEKIVND khoảng 2,8 triệu USD, FUEMAVND khoảng 11,5 triệu USD và FUEABVND khoảng 1,7 triệu USD.

Trong khi đó, 2 chỉ số VNFin Lead và VN30 không có thay đổi về danh mục thành phần, chủ yếu chỉ cập nhật lại số liệu và tỷ trọng các cổ phiếu trong rổ.

Dựa trên dữ liệu chốt ngày 24/04, BSC cũng đưa ra ước tính về khối lượng mua/bán của các quỹ ETF tham chiếu theo từng chỉ số. Tuy nhiên, công ty lưu ý các con số này có thể chênh lệch so với thực tế do phụ thuộc vào thời điểm áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float cũng như phương pháp tính toán trọng số đầu tư.

Theo ước tính, trong kỳ cơ cấu quý II/2026, các ETF nội nhiều khả năng sẽ ghi nhận lực mua tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, FPT được dự báo là mã được mua ròng mạnh nhất với khoảng 8 triệu cổ phiếu. Theo sau là TCB và SHB với quy mô mua vào lần lượt đạt khoảng 2,1 triệu và 1,2 triệu đơn vị.

BSC dự báo số lượng cổ phiếu mua/bán của các quỹ ETF nội Q2/2026

Chiều bán, KDH chịu áp lực bán mạnh nhất với khoảng 4,3 triệu cổ phiếu do thuộc rổ chờ loại khỏi VNDiamond. Theo sau là VPB với khoảng 4,1 triệu cổ phiếu, PNJ gần 2 triệu cổ phiếu, MWG khoảng 1,2 triệu cổ phiếu và NLG hơn 1 triệu cổ phiếu.