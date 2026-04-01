Rung lắc sắp xuất hiện, CTCK chỉ ra loạt nhóm cổ phiếu có thể "hút tiền" sau nghỉ lễ

VN-Index đã phục hồi tuần thứ 5 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối năm ngoái. Mức tăng chủ yếu vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu Bluechips khi chỉ số VN30 tăng +1,2%, trong khi Midcap và Smallcap tiếp tục ngược dòng giảm trong tuần qua.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) nhận định VN-Index đã có chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp, hoàn tất nhịp “khứ hồi” hơn 200 điểm kể từ khi xung đột bùng nổ và tiến sát vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm, với mức cao nhất tuần qua khoảng 1.880 điểm.

Tuy nhiên, bức tranh nội tại cho thấy sự phân hóa rõ nét. Dòng tiền tập trung chủ yếu vào một số nhóm cổ phiếu lớn, trong khi phần lớn các nhóm ngành vẫn chưa hồi phục tương xứng. Từ cuối tháng 2/2026, nhóm Vingroup tăng 24,2% và bất động sản dân cư tăng 8,4%, đóng vai trò dẫn dắt. Nhóm đầu tư công cũng đã lấy lại toàn bộ mức giảm trước đó. Ngược lại, các nhóm dầu khí, công nghệ, viễn thông hay chứng khoán vẫn chưa “về bờ”.

Thanh khoản là điểm đáng lưu ý khi không đồng thuận với đà tăng của chỉ số. Giá trị giao dịch toàn thị trường tuần qua giảm về mức thấp nhất kể từ đầu năm; bình quân 5 tuần tăng chỉ đạt khoảng 26.500 tỷ đồng/phiên, thấp hơn cả giai đoạn tạo đáy. Điều này cho thấy dòng tiền lớn vẫn thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh tuần giao dịch rút ngắn và cần thêm thời gian để xác lập xu hướng rõ ràng hơn trong tháng 5.

Dù vậy, dòng tiền vẫn có xu hướng tìm đến các nhóm ngành có câu chuyện riêng trong mùa công bố kết quả kinh doanh và đại hội cổ đông. Một số nhóm có khả năng thu hút dòng tiền trong thời gian tới gồm ngân hàng, bất động sản dân cư, thủy sản, logistics, đầu tư công và cao su tự nhiên.

Về kỹ thuật, VN-Index đang tiếp cận vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm sau chuỗi tăng kéo dài. Thanh khoản suy giảm và độ rộng thị trường thu hẹp cho thấy đà tăng thiếu sự lan tỏa, trong khi các nhóm dẫn dắt truyền thống như ngân hàng, chứng khoán hay thép chưa tham gia rõ rệt.

MBS cho rằng, thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn. Đây là nhịp nghỉ cần thiết để tái cân bằng dòng tiền và tích lũy cho khả năng vượt đỉnh trong trung – dài hạn, thay vì tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Với tuần giao dịch ngắn phía trước, MBS khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì trạng thái quan sát. Việc tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thay vì đặt cược vào chỉ số chung, sẽ giúp bảo toàn thành quả trong giai đoạn “xanh vỏ đỏ lòng”. Vùng 1.900 điểm vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận trước khi kỳ vọng vào một xu hướng rõ ràng hơn trong tháng 5.