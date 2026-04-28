Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'rót' bao nhiêu tiền vào VinFast?

Theo Duy Quang | 28-04-2026 - 19:45 PM | Thị trường chứng khoán

Trong 3 tháng đầu năm nay, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - đã tài trợ cho VinFast thêm 5.000 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết quý I vừa qua, ông Vượng đã tài trợ 55.257 tỷ đồng cho VinFast.

Ngày 28/4, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 104.352 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này nhờ ghi nhận tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt 5.611 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản Vingroup đạt 1,179 triệu tỷ đồng.

Quý vừa qua, VinFast có tổng sản lượng bàn giao hơn 53.684 xe. Đặc biệt, 6 trên 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường nội địa đều thuộc về VinFast.

Sản phẩm xe máy điện cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực với số xe bàn giao quý I gần 143.136 xe, gấp gần 4 lần số xe bán ra so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số toàn cầu của VinFast đạt 58.577 xe, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái với 448 showrooms trên thế giới.

Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ cho VinFast thêm 5.000 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ VinFast 18.980 tỷ đồng, năm 2024 là 8.277 tỷ đồng và năm 2025 là 23.000 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết quý I năm nay, ông Vượng đã tài trợ 55.257 tỷ đồng cho VinFast.

Tương tự, trong quý I, Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất 65.114 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 71.541 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 271% năm 2025.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng 866% so với quý I/2025. Hoạt động bàn giao tại các dự án Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island tiếp tục là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Tính đến ngày 31/3, Vinhomes có quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 869.975 tỷ đồng và 272.842 tỷ đồng. Tại đại hội cổ đông thường niên 2026, VHM thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 285.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 60.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn, resort của Công ty CP Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) đạt mức 65%, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ mảng VinWonders cũng tăng mạnh nhờ lượng khách tăng cao và việc áp dụng chiến lược giá mới với các điểm đến trọng điểm như Nha Trang và Phú Quốc đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund tăng trưởng ấn tượng trong quý 1

Mở 4 cửa hàng mỗi ngày, Bách Hóa Xanh lãi lớn

Một cổ phiếu Bluechips được tự doanh CTCK "gom" đột biến hơn trăm tỷ trong phiên VN-Index tăng bốc

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên