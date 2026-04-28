Công ty của ông Phạm Nhật Vượng báo lãi quý 1 cao gấp 17 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Vinpearl (mã: VPL) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống đạt mức tăng trưởng 44,5% so với quý 1/2025.

Nhờ vậy, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 3.485 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.508 tỷ đồng, gấp gần 17 lần cùng kỳ.

Năm 2026, Vinpearl đặt mục tiêu doanh thu đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 3% so với kết quả năm trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.000 tỷ đồng, tăng 172% so với thực hiện 2025. Sau quý đầu năm, công ty đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

Theo Ban lãnh đạo Vinpearl, bất chấp những biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông làm gia tăng giá nhiên liệu, kéo theo chi phí vé máy bay tăng và gián đoạn vận tải hàng không, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch, ngành du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với hơn 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng trong hai tháng đầu năm 2026 – mức cao kỷ lục, khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu mạnh mẽ của thị trường.

Trong bối cảnh đó, Vinpearl tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng phục hồi tích cực, nổi bật là sự tăng trưởng vượt trội của khách nội địa so với mặt bằng chung thị trường, đồng thời được hỗ trợ bởi đà mở rộng hiệu quả ở các thị trường quốc tế trọng điểm như Nga và khối CIS, Ấn Độ và Trung Đông. Nhờ đó, số đêm phòng bán ra tại hệ thống Vinpearl đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình 65%, tăng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Ở mảng Vinpearl Golf, Công ty đã khởi công sân Golf Bãi Tre 19 hố đẳng cấp quốc tế trên đảo Hòn Tre. Dự án sân golf Bãi Tre tiêu chuẩn 6 sao quy mô hơn 100 ha, sở hữu địa hình Top Cliff đầu tiên tại Việt Nam cùng cảnh quan tự nhiên hiếm có, được kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến golf hấp dẫn trên bản đồ thế giới. Bên cạnh đó, 9 hố sân Nam tại Vinpearl Golf Léman (TP. HCM) đã chính thức đi vào hoạt động trong tháng 3 năm 2026.

Vinpearl tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế trong Quý I năm 2026, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và giải trí.

Cụ thể, 4 cơ sở của Vinpearl được vinh danh tại Agoda Gold Circle Awards – giải thưởng ghi nhận các đối tác có chất lượng dịch vụ vượt trội và hiệu quả vận hành xuất sắc trên nền tảng số; đồng thời 17 cơ sở nhận giải Traveller Review Awards từ Booking.com.

Ở cấp độ điểm đến, Vinpearl Resort Nha Trang được xướng tên trong Top 100 Starway World Best Hotels, trong khi Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An được trao giải ASEAN Green Hotel Awards tại Diễn đàn Du lịch ASEAN.

Ở lĩnh vực vui chơi giải trí, VinWonders được Klook bình chọn là “Best of Vietnam: Attractions & Shows”, và tuyến cáp treo Vinpearl Nha Trang được Travel + Leisure xếp hạng trong nhóm những tuyến cáp treo ngắm cảnh đẹp nhất châu Á.

Những giải thưởng này tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu và sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của Vinpearl trong khu vực, đồng thời phản ánh chất lượng dịch vụ đẳng cấp và đóng góp tích cực vào việc nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.