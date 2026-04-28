Hóa chất Đức Giang vừa phát thông báo quan trọng

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 30/6/2026.

Lý do cho việc gia hạn nhằm chờ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường 2026, dự kiến tổ chức ngày 8/5 tới đây, đồng thời hoàn tất Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Trước đó, trong ngày 24/4, Hóa chất Đức Giang đã ký biên bản thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Theo đó, hai bên thống nhất chấm dứt dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Đức Giang cũng cho biết đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn lại đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn, công ty sẽ triển khai kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, dự kiến trong quý 2/2026.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT DGC dự kiến trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029. Cụ thể, HĐQT đề xuất miễn nhiệm ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT), ông Đào Hữu Duy Anh (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Phạm Văn Hùng (thành viên HĐQT). Lý do miễn nhiệm là các cá nhân này đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an.

Đồng thời, nhằm đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, HĐQT cũng trình phương án bầu bổ sung 3 thành viên mới. Danh sách ứng viên sẽ được công bố trên cơ sở đề cử, ứng cử hợp lệ của cổ đông và nhóm cổ đông trước thềm đại hội.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát dự kiến trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Hai đơn vị được đưa vào danh sách lựa chọn gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Đơn vị được lựa chọn sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đồng thời soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang đã có văn bản xin chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị niêm phong, thu giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, khiến doanh nghiệp chưa thể triển khai công tác kiểm toán.

Trên thị trường, chốt phiên 28/4, thị giá DGC đạt 53.300 đồng/cp, vốn hóa tương ứng đạt 20.242 tỷ đồng.﻿