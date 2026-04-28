Một cổ phiếu bất động sản vừa bị hủy niêm yết, quá khứ từng nhiều lần nổi sóng “tăng bằng lần”

Ngày 22/04, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu AAV của CTCP AAV Group. Ngày hủy niêm yết vào 15/5, tương ứng ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là phiên 14/5.

Số lượng bị hủy niêm yết gần 69 triệu cổ phiếu. Lý do hủy niêm yết là vì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thua lỗ trong 3 năm liên tục gần nhất (2023, 2024, 2025), thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Được biết, AAV Group, còn được biết đến với tên gọi Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc được thành lập vào năm 2010. Có trụ sở đặt tại Tòa nhà văn phòng Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, P.Cộng Hòa, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, kinh doanh thực phẩm đông lạnh, du lịch lữ hành và sản xuất kinh doanh thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng.

Theo giới thiệu trên website của doanh nghiệp, từ năm 2015 AAV Group bắt đầu chuyển đổi mô hình đầu tư kinh doanh bất động sản xây dựng hạ tầng và phân lô bán nền sang mô hình có tính bền vững hơn, đó là vừa phát triển bất động sản, vừa quản lý và đồng hành cùng dự án. Các dự án trọng điểm của Công ty dự kiến phát triển theo mô hình này là: Dự án Côn Sơn Resort (đã được Công ty nghiên cứu và triển khai từ nhiều năm nay), dự án Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên và gần đây nhất là dự án tổ hợp khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê phục vụ cho nhu cầu của các chuyên gia nước ngoài và các liên doanh nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trước khi bị hủy niêm yết bắt buộc, Công ty đã có báo cáo giải trình với HNX. Cụ thể, Theo báo cáo của công ty, AAV ghi nhận lỗ ròng lần lượt khoảng 17 tỷ đồng năm 2023, 16 tỷ đồng năm 2024 và gần 21 tỷ đồng năm 2025. Doanh nghiệp cho biết kết quả này chịu tác động từ diễn biến bất lợi của thị trường bất động sản và tín dụng, khiến thanh khoản suy giảm, ảnh hưởng đến tiến độ bán hàng và ghi nhận doanh thu.

Ngoài ra, dù hoạt động kinh doanh thua lỗ trong ba năm liên tiếp, AAV cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì, không bị gián đoạn và không có dấu hiệu mất khả năng thanh toán. Các dự án trọng điểm vẫn đang triển khai, kỳ vọng bắt đầu tạo nguồn thu từ năm 2026.

Để cải thiện tình hình tài chính, doanh nghiệp cho biết đang thực hiện một số giải pháp như tái cấu trúc danh mục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ pháp lý và thi công dự án, kiểm soát chi phí, đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn nhằm giảm áp lực tài chính. Công ty cũng dự kiến trình cổ đông phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Trên thị trường, cổ phiếu AAV từng giảm sàn sau khi nhận cảnh báo của HNX, giảm hết biên độ liên tiếp 2 phiên 23-24/4 trước khi phục hồi trong phiên 28/4, đạt 7.800 đồng/cp, tương ứng với vốn hoá hiện ở mức 538 tỷ đồng.

Trong quá khứ, AAV nhiều lần dậy sóng với mức tăng trên 100% sau vài tháng. Giai đoạn 19/7/2021 – 1/10/2021 cổ phiếu tăng gần 190%, giai đoạn 16/4/2024 - 30/5/2024 tăng 153%, giai đoạn 9/4/2025 – 15/5/2025 tăng 70%.