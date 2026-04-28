Khối ngoại bán ròng trong phiên VN-Index tăng 22 điểm, một cổ phiếu bluechip bị "xả" gần 300 tỷ đồng

| 28-04-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng mạnh nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Kết phiên 28/4, VN-Index tăng 22,55 điểm, lên mức 1.875 điểm. Thanh khoản tiếp tục neo ở mức thấp với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 547 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 529 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VRE được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 157 tỷ đồng. Theo sau, NVL và VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 119 và 88 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, FPT tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh nhất với 285 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VHM và SHB cũng bị "xả" 169 tỷ đồng và 81 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 17 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IDC, SHS, HUT.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 13 tỷ đồng; theo sau VFS bị bán 4 tỷ, DXP, IVS, VC3 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HNG được khối ngoại mua 10 tỷ đồng. Theo sau, MSR và VEA cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, F88, ,...

Hé lộ 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục Pyn Elite Fund tăng trưởng ấn tượng trong quý 1

Mở 4 cửa hàng mỗi ngày, Bách Hóa Xanh lãi lớn

Cổ đông nhận nghìn tỷ cổ tức sau dịp lễ

15:03 , 28/04/2026
PV OIL bị xử phạt gần 1,6 tỷ đồng do khai sai thuế

Lãi ròng tăng hơn 2.000%, công ty của bà Mai Kiều Liên vượt kế hoạch năm chỉ sau 3 tháng

15:00 , 28/04/2026
Doanh nghiệp bất động sản đem nửa tài sản đi đầu tư chứng khoán, lãi lớn với HPG, VHM nhưng lỗ đậm với một cổ phiếu ngân hàng

